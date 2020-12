Elisabetta Gregoraci scrive a Ariadna Romero: "Non era dovuto, né scontato"

Durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip”, Ariadna Romero ha incontrato il suo ex compagno Pierpaolo Pretelli. Un momento di forte emozione per il gieffino che, grazie ad alcuni video girati da Ariadna, è riuscito a rivedere il suo piccolo Leonardo che non potrà avere vicino il suo papà il prossimo Natale, visto che Pretelli ha deciso di continuare il suo viaggio nella Casa.

Una puntata ricca di emozioni per Pierpaolo, infatti pochi istanti prima aveva avuto un confronto con la Gregoraci durante il quale l’ex di Flavio Briatore ha messo un punto definitivo, dichiarando che non tra loro non potrà mai esserci nulla di più di una “amicizia speciale“. Ed è stata proprio la stessa Elisabetta a compiere un gesto inatteso: in queste ore infatti, attraverso il suo profilo Instagram, la Romero ha fatto sapere ai suoi followers che Elisabetta Gregoraci le ha inviato un messaggio che lei stessa definisce “un momento meraviglioso di complicità tra donne”.

Elisabetta Gregoraci invia un messaggio a Ariadna Romero

La modella cubana non rivela ciò che le ha scritto la Gregoraci, anche se ammette di essere stata tentata di pubblicare uno screen, ma comunque dichiara di essere stata davvero felice di averlo ricevuto: “Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci. (…) Non era dovuto, né scontato. (…) È stata di una carineria e di una dolcezza disarmante, e non davanti alle telecamere ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto”.

La Romero ha gradito molto il fatto che Elisabetta la abbia contattata in privato, lontano dalle telecamere, un gesto che le ha fatto sentire ancora di più quanto quelle parole non volessero essere una vetrina, ma un modo vero e sincero di farle arrivare un messaggio ben preciso senza la necessità di dimostrare niente a nessuno: “Elisabetta, mi sei piaciuta subito e devo dire che ci ho visto bene”, ha concluso poi l’ex di Pretelli.

Insomma, sembra proprio che dopo aver messo le cose in chiaro con Pierpaolo, la Gregoraci abbia voluto farlo anche con la sua ex compagna, forse per quella famosa “simpatia a pelle” che in molti casi ci indirizza verso una persona, senza alcun motivo reale o ragionato.