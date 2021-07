Elisabetta Gregoraci sbotta su Instagram: "La droga fa male"

Nonostante siano passati mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 5, e nonostante Pierpaolo Pretelli sia felicemente fidanzato con Giulia Salemi (che è riuscito finalmente a far accettare alla sua famiglia), ci sono ancora dei fan che vorrebbero vedere l’ex Velino di Striscia la Notizia assieme a Elisabetta Gregoraci, nei confronti della quale aveva un interesse – in realtà non ricambiato – proprio nella Casa di Cinecittà.

E se inizialmente queste persone prendevano di mira principalmente Giulia Salemi, accusandola di essersi messa in mezzo a una coppia che loro reputavano innamorata, adesso ci sono anche dei fan di quest’ultima che invece hanno come nemica giurata Elisabetta Gregoraci. E sempre a mezzo social, questi utenti arrivano a fare supposizioni e accuse completamente campate in aria.

Elisabetta Gregoraci presa di mira da un haters: la sua risposta

E’ questo il caso di un hater di Elisabetta Gregoraci convinto che l’ex moglie di Flavio Briatore tra le storie Instagram dedichi alcune canzoni a Pierpaolo Pretelli, anche se lui oggi è felicemente fidanzato con Giulia. “Hai rotto!” ha scritto questo utente, “quello presenta la fidanzata a tutta la famiglia e tu ancora gli corri dietro, trovati un uomo che ti ami che così sei senza dignità” ha proseguito, invitando la Gregoraci a smetterla con le dediche canore all’ex Velino.

Contrariamente a quanto fa di solito, avendo migliaia di commenti sotto ogni post, stavolta la showgirl e presentatrice calabrese ha risposto subito. E la sua risposta è stata a dir poco perentoria. “La droga fa male!” ha sbottato ironicamente, lasciando intendere che si tratta di accuse totalmente campate in aria.

E in effetti chi segue Elisabetta Gregoraci non ha mai notato un accenno, neanche nascosto, o una qualche frecciatina né nei confronti di Pierpaolo Pretelli, né nei confronti di Giulia Salemi, che da parte loro sembrano aver completamente dimenticato quanto successo nella Casa del GF Vip 5, preferendo vivere appieno il presente e fare progetti per il loro futuro insieme.