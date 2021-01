Elisabetta Gregoraci rivela come controlla il figlio Nathan Falco

Sebbene a volte sia difficile immaginarlo, visto che siamo abituati a vederla in televisione nei panni di una sexy e ricchissima femme fatale, anche Elisabetta Gregoraci è la classica mamma italiana, proprio come sua madre Melina prima di lei. Nell’intervista rilasciata al portale “Il Tempo”, infatti, la showgirl calabrese ha confessato di essere molto attaccata a suo figlio Nathan Falco: presente e apprensiva, Elisabetta non ha negato di controllarlo molto.

Soprattutto, ha precisato, sui social. Tutte le mamme sanno che impedire ai propri figli adolescenti o pre-adolescenti di avere un profilo sui social network più in voga del momento (Instagram e Tik Tok) è praticamente impossibile. Lo sa bene anche l’ex moglie di Flavio Briatore, che nell’intervista ha dichiarato: “Se oggi un ragazzino non ha i social è tagliato fuori e viene considerato un po’ indietro rispetto agli altri”.

Elisabetta Gregoraci, mamma apprensiva

Nathan Falco Briatore, dunque, ha un suo profilo ufficiale su Instagram e un altro su Tik Tok, che attualmente è il social più gettonato tra i giovanissimi, sul quale ci sono anche molti bambini (nonostante le politiche dell’app prevedano ovviamente l’accesso di soli utenti maggiorenni). Su entrambi i social, il figlio di Flavio Briatore è seguitissimo: vanta decine di migliaia di followers e per i suoi numeri può paragonarsi tranquillamente a un influencer.

Su Instagram c’è mamma Elisabetta (anche lei con un profilo seguitissimo) che lo controlla, ma su Tik Tok? Nell’intervista la Gregoraci ha ammesso candidamente di essersi iscritta anche su questo social appositamente per controllare il figlio. Una sorta di “spionaggio” a fin di bene, insomma, di quelli che le mamme devono mettere in atti per preservare i figli dai molteplici pericoli che sono attorno a loro, che per via dell’ingenuità tipica dell’età potrebbero non riconoscere.

“Bisogna essere ancor più presenti e attenti ma soprattutto dotare i social di regole d’ingaggio etiche per evitare molte deviazioni” ha dichiarato Elisabetta Gregoraci, non negando che oggi il mestiere di genitore è ancora più complesso di quanto non fosse nei decenni scorsi, quando i social non esistevano. Nonostante ciò, la showgirl di Soverato si è detta molto felice di come lei e Briatore stanno crescendo il loro Nathan Falco, che entrambi mettono al primo posto, prima di tutto il resto.