Elisabetta Gregoraci, quella mancanza di Pierpoaolo Pretelli, ma la sua risposta spiazza tutti

Un’uscita volontaria, dettata unicamente dalla mancanza di suo figlio e dalla voglia di voler passare le feste natalizie con il suo Nathan Falco. Oggi l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci si gode la sua libertà all’esterno della casa del “Grande Fratello Vip“, ma non senza alcuni strascichi sentimentali che si perpetuano anche fuori la casa, come quell’amicizia molto speciale che si era creata con il bel velino, Pierpaolo Pretelli.

I fan della nascente coppia, affettuosamente soprannominata “Gregorelli” ci credono ancora, nonostante in precedenza è stata la stessa Gregoraci ad annunciare che tra loro esisterà sempre e solo un’amicizia, ma pare che alcuni piccoli ma significanti indizi lascino intendere che seppur la donna dice una cosa, il cuore in realtà ne pensa un’altra.

La risposta della Gregoraci ha spiazzato i fan

Su “Instagram” infatti è possibile leggere una domanda che sorge quasi spontanea da tanti fan, ovvero se all’uscita dalla casa, oggi sente o meno la mancanza del suo amico Pierpaolo. La risposta è stata per così dire muta, ovvero con una sola emoticon che simboleggia un semplice sorriso, gettando quindi la questione in un’ombra di mistero.

A questa risposta così criptica ed evasiva i fan della donna hanno iniziato a fare mille ipotesi, affermando dunque che la Gregoraci in realtà prova qualcosa di più profondo di una semplice amicizia con Pierpaolo e che ci siano quindi grandi possibilità che una volta uscito il velino dal gioco, possano incontrarsi e alimentare quella fiamma che era nata nella casa.

Per adesso è troppo presto per esclamare certezze, ma intanto nella casa si può dire che Pretelli stia vivendo una situazione di blocco sentimentale, affermando di fare da sempre un problema con le donne, facendo anche qualche riferimento ad Elisabetta: “Con Elisabetta ho provato le cose che si provano all’inizio. Al di fuori mi è già capitato, ma quando ho iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad andare avanti. Magari dura un mese o due. Da due anni e mezzo ho conosciuto molte ragazze, ma ho un blocco“. Chissà se i due ragazzi avranno modo di incontrarsi una volta fuori dal gioco, non resta che attendere.