Elisabetta Gregoraci pronta per "Uomini e Donne": Maurizio Costanzo ci mette lo zampino

Elisabetta Gregoraci ha da poco terminato la sua esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip” e nell’ultimo periodo non si fa altro che parlare di lei. Dall’amore mai sbocciato con Pierpaolo Pretelli alla vacanza a Dubai insieme a suo figlio Nathan Falco e al suo ex Flavio Briatore, fino al suo percoros nella casa che ha portato a conoscere la Gregoraci con i suoi pregi e i suoi difetti.

L’ex gieffina si professa single e durante un’intervista rilasciata al magazine “Chi”, aveva dichiarato che adesso per lei sarà ancora più difficile trovare un uomo e che alla fine le toccherà andare a “Uomini e Donne”. Insomma, una vera e propria candidatura da parte della showgirl, che si è proposta alla De Filippi affinché le riservi un trono e le dia la possibilità di cercare l’amore in tv.

Maurizio Costanzo è tornato sull’argomento e sulla rubrica che cura per “Nuovo Tv“, ha commentato le parole dell’ex signora Briatore: “Vuole cercare fidanzato in Tv? Penso che sia una scelta sua solo ed esclusivamente sua. Però dopo il matrimonio naufragato e altre delusioni amorose merita di trovare il suo uomo anche se in tv“.

Insomma, Costanzo ci ha in qualche modo messo lo zampino, “incoraggiando” Elisabetta a mettersi in gioco in televisione. Con molta probabilità, la Gregoraci quando ha pronunciato quelle parole stava scherzando e non ha mai seriamente preso in considerazione l’idea di partecipare a “Uomini e Donne”, anche se nella vita mai dire mai.

Sicuramente se le candidature fioccano come sta accadendo in questo periodo, dove anche Giacomo Urtis si è proposto alla corte di Queen Mary, toccherà andare in onda il prima possibile con la versione vip del talk show. Difatti i vertici Mediaset e la stessa conduttrice starebbero pensando ad uno speciale in tal senso. Che sia la volta buona in cui vedremo Elisabetta Gregoraci sul trono di “Uomini e Donne”? Nel mentre Costanzo ha gettato l’amo e in qualche modo ci ha messo lo zampino.