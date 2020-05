Elisabetta Gregoraci preoccupata per il figlio Nathan: "Ha paura di uscire"

I bambini sembrano soffrire molto a causa delle misure di contenimento e distanziamento sociale imposte dall’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Tra i tanti genitori preoccupati per le conseguenze psicologiche che la quarantena avrà sui propri figli, c’è anche la modella e co-conduttrice di Made in Sud, Elisabetta Gregoraci.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha condiviso con i suoi tanti followers su Instagram non solo le sue ansie e preoccupazioni, ma anche una foto che la ritrae con il figlio Nathan Falco, durante una passeggiata, la prima uscita dopo oltre due mesi di reclusione a casa. La popolare conduttrice televisiva sta passando la quarantena nella sua abituale residenza a Montecarlo, mostrando sempre il suo lato allegro e spensierato.

Un atteggiamento che le è stato sicuramente utile per alleggerire la pesantezza di questo momento così come le preoccupazioni relative alle misure di contenimento sociale. Nonostante l’impegno profuso dalla Gregoraci, il figlio Nathan sembra vivere dei momenti di turbamento e comprensibile preoccupazione, cosa che è stata svelata dalla stessa showgirl.

Dopo due mesi di stretto isolamento, Elisabetta ha deciso di uscire per fare una breve passeggiata nei dintorni di casa. Nel Principato di Monaco sono consentite le uscite per attività motorie, così la Gregoraci ha deciso di portare il figlio a fare una passeggiata. Un evento che non poteva non essere immortalato in uno scatto, poi condiviso sui profili social della showgirl.

A corredo dell’immagine la Gregoraci ha scritto: “Dopo quasi due mesi sono uscita con Nathan a fare una passeggiata, lui all’inizio era molto impaurito dalla situazione che stiamo vivendo e non aveva voglia di uscire. Abbiamo fatto un piccolo giro. È compito dei genitori rassicurare i figli mantenendo un clima sereno e tranquillo in questa ‘nuova’ normalità“.

Le preoccupazione della Gregoraci sono comuni a tanti genitori che in questo momento devono fare i conti con le ansie da Coronavirus dei propri figli. Le parole della Gregoraci hanno trovato l’approvazione di molti fan, nella speranza che i nostri figli possano dimenticare in fretta tutto questo.