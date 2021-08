Elisabetta Gregoraci parla di Katia Ricciarelli al GF Vip: "Si goda questa esperienza"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - I suggerimenti sono giusti, ma dall'intervista rilasciata da Katia Ricciarelli non mi sembra che sia in dubbio la voglia della donna di mettersi in gioco in un'avventura del genere. Per lei, nonostante sia molto famosa, può essere una grande opportunità quella di farsi conoscere dal pubblico più giovane, come successo a Cristiano Malgioglio.