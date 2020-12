Elisabetta Gregoraci parla del rapporto con Briatore: "Mi sono sposata per amore. Lo rifarei"

Negli ultimi mesi abbiamo sentito parlare spesso di Elisabetta Gregoraci, grazie alla sua partecipazione al Gf vip, reality condotto da Alfonso Signorini su canale 5.

La showgirl ha scelto di uscire dalla casa pochi giorni prima di Natale per amore del figlio Nathan Falco, nonostante fosse molto amata e apprezzata dal pubblico all’interno della casa. Al GF vip Elisabetta era riuscita a instaurare un rapporto molto intenso con Pierpaolo Petrelli, ex velino di Striscia la Notizia, oggi al Gf vip molto legato a Giulia Salemi. Questo rapporto molto particolare tra Petrelli e Gregoraci, aveva portato Alfonso Signorini durante le puntate del programma a parlare molto spesso anche del suo ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta, ora che è fuori dalla casa, ha potuto specificare più nel dettaglio il suo rapporto con l’ex marito, più volte messo in discussione all’interno e all’esterno della casa, precisando che il suo rapporto con Briatore è stato solo vero amore.

Molti l’hanno criticata, alludendo al fatto che si fosse sposata con il ricco imprenditore solo per soldi e notorietà, teoria più volte smentita da Elisabetta. Per questo motivo, ha voluto per l’ennesima volta, mettere a tacere le malelingue che hanno sempre messo in dubbio il suo rapporto con Briatore e in un’ intervista rilasciata a Libero ha detto:”È stato un rapporto importantissimo, mi sono sposata per amore e lo rifarei.

Il nostro matrimonio dopo dieci anni è finiti ma tra noi due c’è sempre molto rispetto e nostro figlio Nathan è al primo posto per ogni nostra decisione”. La Gregoraci era molto amata dal pubblico a casa, ma nonostante questo ha scelto di uscire per il figlio, dichiarando che la sua mancanza per Nathan era troppo grande e non averlo avuto accanto per così tanto tempo è stata la sfida più difficile che abbia dovuto affrontare durante tutto il suo percorso al Grande fratello Vip.