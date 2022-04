Elisabetta Gregoraci parla dei primi amori di Nathan Falco: "Ha scoperto le ragazze"

Nathan Falco Briatore, figlio di Flavio Briatore e di Elisabetta Gregoraci, sta crescendo a vista d’occhio, e la cosa non lascia di certo indifferenti i suoi genitori, che da sempre lo seguono con molta attenzione, scegliendo per lui solo il meglio in ogni campo. Tra questi cambiamenti c’è quello che riguarda il rapporto con le ragazzine sue coetanee: Nathan Falco, infatti, ha cominciato a interessarsi all’altro sesso.

A rivelarlo è stata mamma Elisabetta Gregoraci, che in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” ha spiegato come il figlio stia crescendo molto velocemente, anche da questo punto di vista. L’erede di Briatore, che ha appena compiuto dodici anni, riceve sempre più spesso cuori e messaggi “segreti” sul suo cellulare, mentre il sabato esce a mangiare la pizza con gli amici, incontrando così coetanei e coetanee anche fuori dalla scuola.

Nathan Falco Briatore ha cominciato a interessarsi alle ragazze: la rivelazione di mamma Elisabetta Gregoraci

“Mi sa che è iniziato il periodo dei primi amori” ha confidato divertata e intimorita Elisabetta Gregoraci, affrontando l’argomento nell’intervista rilasciata al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini. “Credo che dopo il calcio e la PlayStation abbia scoperto le ragazze” ha rivelato ancora, raccontando come qualche settimana fa, quando Nathan Falco ha festeggiato il compleanno con un piccolo party, all’evento fossero presenti molte più ragazze che ragazzi.

La madre le ha osservate impensierita: erano tutte coetanee del figlio, ma alcune sembravano più grandi e in lei si è risvegliato il sesto senso da “madre calabrese”, come ha detto ridendo. La Gregoraci ha poi ammesso di aver fatto una foto al ragazzino circondato dalle amichette e di averla mandata a papà Flavio Briatore, che in quel momento non si trovava con loro.

I due coniugi nonostante la separazione hanno mantenuto un rapporto splendido, soprattutto per il bene del figlio. “Briatore figlio batte Briatore padre 10 a 0” ha scritto ironicamente Elisabetta nel messaggio che accompagnava la foto, prendendo scherzosamente in giro la fama da latin lover dell’imprenditore.