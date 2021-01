Elisabetta Gregoraci non ne può più: dietro le quinte la show-girl irritata e insofferente

Elisabetta Gregoraci non ne può più e a quanto pare nello studio – e dietro le quinte – del Grande Fratello Vip 5 lo sanno un po’ tutti. Grande protagonista di questa edizione, la show-girl calabrese è stata sempre idolatrata da Alfonso Signorini, che non ha smesso di volerla tenere al centro delle dinamiche della Casa anche quando Elisabetta ne è uscita, lo scorso novembre.

Nonostante le pressioni del conduttore, infatti, l’ex moglie di Flavio Briatore non ha proseguito la permanenza nella Casa dopo aver saputo che il GF Vip 5 sarebbe andato avanti fino a febbraio. Come altri ex gieffini, la Gregoraci è presente in studio a ogni diretta e puntualmente si parla di lei in merito alla relazione tra Pierpaolo Pretelli (che inizialmente aveva un debole per lei) e Giulia Salemi, che è riuscita nell’intento di fargli dimenticare ben presto lady Billionaire.

Elisabetta Gregoraci non vuole più essere accostata a Pierpaolo Pretelli

I confronti di Elisabetta Gregoraci con Giulia e soprattutto con Pierpaolo sono stati molteplici e ormai i tre non hanno più nulla da dirsi. Eppure Alfonso Signorini insiste (lo ha fatto anche nel corso dell’ultima diretta) nel volerli far incontrare a tutti i costi, sottolineando continuamente – in maniera forzatissima e non di rado inopportuna – che secondo lui l’ex velino di Striscia la Notizia è ancora preso dalla bella quarantenne e la guarda come non guarda Giulia.

Peccato che Elisabetta Gregoraci non ne possa più e, pur prestandosi a questi veri e propri teatrini, pare sia irritata e insofferente alla cosa. A rivelarlo è il giornalista più vicino agli autori del Grande Fratello Vip 5, ovvero Gabriele Parpiglia, che è anche il braccio destro di Alfonso Signorini e il conduttore del format web “Casa Chi”, che si occupa spesso delle dinamiche del reality show, invitando in studio gli eliminati.

“Lunedì scorso, dopo aver salutato la madre di Pierpaolo, Eli si è girata verso gli altri concorrenti e ha detto ‘io di questa storia non ne posso più’” ha rivelato Parpiglia, affermando che queste parole non possono essere smentite. A confermarle, del resto, c’è una clip che circola in rete e che mostra la Gregoraci mentre, rivolgendosi verso gli altri gieffini, allarga le braccia in segno di stanchezza e dice: “Non ne posso più”.