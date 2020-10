Elisabetta Gregoraci, l’ex manager la smaschera: "Su Briatore mente"

Sul settimanale “Nuovo“, Francesco Chiesa Soprani afferma di essere stato il manager di Elisabetta Gregoraci nel periodo che va dal 2005 al 2007. Non solo, l’uomo rivela anche di avere avuto una storia con lei e che la bella showgirl non ha detto la verità parlando della relazione con l’ex marito.

Affermazioni importanti che danno una prospettiva tutta nuova riguardo alla posizione della Gregoraci negli anni di matrimonio con Briatore. Elisabetta, infatti, pochi giorni fa aveva raccontato di essersi sacrificata in nome dell’amore per l’ex marito, rinunciando anche alla sua carriera. Queste affermazioni hanno provocato la reazione dell’imprenditore che, in un’intervista al “Fatto Quotidiano“, ha voluto precisare che tutti questi sacrifici non erano stati fatti.

GF Vip, le dichiarazioni dell’ex manager di Elisabetta Gregoraci

Ora, con le dichiarazioni dell’ex manager della Gregoraci, si aprono nuovi scenari che rimescolano definitivamente le carte. In pratica, Chiesa Soprani ha affermato che la relazione con Briatore era di puro interesse: “La Gregoraci? Su Flavio Briatore mente” ha affondato, per poi continuare: “Elisabetta sa calcolare e gestire la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà”.

Come un fiume in piena, il manager rivela di avere avuto un flirt con lei che descrive: “Più intimo che sentimentale“, e poi arriva la stoccata più dura: “E proprio per l’intimità che c’era fra noi posso confermare che la Gregoraci si fidanzò con Briatore proprio perché lui era… Briatore. E non perché fosse interessata a lui come uomo“.

Affermazioni davvero forti che, se Alfonso Signorini deciderà di far arrivare alla diretta interessata, avranno senza dubbio un altrettanto forte risposta da parte delle Gregoraci. Se quello che afferma Chiesa Soprani corrispondesse davvero alla realtà dei fatti, crollerebbe il castello che Elisabetta sta costruendo giorno dopo giorno nella Casa. L’immagine della moglie devota alla famiglia e all’amore per il marito, resterebbe solo un lontano ricordo.