Elisabetta Gregoraci: le confessioni shock del suo ex Mino Magli usciranno domani su "Oggi"

Elisabetta Gregoraci continua ad essere reclusa nella casa più spiata dagli italiani, quella del Grande Fratello Vip. Sin dal suo ingresso, la bella showgirl calabrese è stata sotto i riflettori per il suo matrimonio con Flavio Briatore, per la fine della sua tormentata storia d’amore, per il presunto contratto alla base della loro relazione e oggi, per la sua particolare “amicizia” con Pierpaolo Pretelli.

Ma ora a mettere il dito nella piaga ci pensa un ex storico della nota soubrette: Mino Magli, fidanzato con lei tra il 2001 e il 2007, quando Eli aveva già avviato la sua storia con il suo futuro marito, con tanto di convolamento a nozze nel 2008.

Le rivelazioni shock di Magli, che usciranno domani su Oggi, dove si parla addirittura di una relazione contemporanea della showgirl con lui e con Flavio, non sembrano lasciare nulla all’immaginazione.

Parole forti, le sue: “L’unico mio intento è quello di ottenere una confronto con Elisabetta per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto”.

Ma lo stilista non si ferma mica qui, dicendo: “Ricordo molto bene quando Flavio era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli, quando Eli pur vestendo gli abiti della dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiava euforica al grido “sono liberaaaaa!”, precipandosi tra le mie braccia per trascorrere tutta la notte insieme”.

Lo sfogo di Magli da Vallettopoli alla delusione per la non sincerità di Eli

Magli dice la sua anche sul caso Vallettopoli:”Fui io ad accompagnarla a Piazzale Clodio, ed anche in quella occasione mentì spudoratamente, negando ogni tipo di coinvolgimento…peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni”.

Nelle pagine del settimanale Oggi Magli si sfoga, tirando fuori, a distanza di così tanti anni, la sua delusione per aver creduto nella “sincerità di quella ragazza fuggita dalla Calabria in cerca di un futuro migliore”.

Ricorda le cene a lume di candela al ritorno dal viaggio in Kenia nel 2006, le promesse di trascorrere il compleanno insieme, una lettera consegnata dalla Eli con la raccomandazione di leggerla in solitudine, subito dopo aver fatto l’amore.

Intanto il cuore della Gregoraci è diviso in due

Alla vigilia dell’uscita su Oggi di queste rivelazioni shock del suo ex, la Gregoraci ha il cuore diviso in due: cederà alle tentazioni del bel Pierpaolo Pretelli oppure resterà fedele alla sua nuova fiamma, il pilota Stefano Coletti, che la attende fuori dalla Porta Rossa?

Il pilota è entrato nella vita di Elisabetta dopo la fine del matrimonio con Briatore e dopo la storia, durata 3 anni, con l’imprenditore Francesco Bettuzzi.

Per intenderci, Coletti era insieme a lei quando ha condotto “Battiti” in Puglia; idem a Roma, poco prima dell’ingresso di Eligreg al Gf Vip ed è per il suo amore che si è tatuato la frase di Mr Rain.