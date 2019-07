Elisabetta Gregoraci insultata su Instagram per una foto con il figlio Nathan

Elisabetta Gregoraci ama condividere, soprattutto sui social, la sua vita ed il suo quotidiano. Purtroppo però, nei giorni scorsi, la showgirl è finita nel mirino degli haters per un selfie in compagnia del figlio Nathan Falco, nato dall’amore con l’imprenditore Flavio Briatore e con il quale, oltre ad essere una madre molto amorevole e dolce, ha anche un bellissimo rapporto.

Proprio per questo motivo, la Gregoraci, è solita pubblicare scatti che la ritraggono in compagnia del figlio ma l’ultimo è stato altamente criticato dai detrattori della showgirl, tanto da richiedere anche l’intervento di quest’ultima per difendersi. Nell’immagine in questione, Elisabetta sorride in un selfie con Nathan Falco, posizionato proprio dietro la sua spalla.

“Selfie con la mamma. Io&Te”, scrive nella didascalia Elisabetta, corredata anche da un cuore rosso. Immediata la reazione di alcuni haters, che hanno preso la palla al balzo per offendere la showgirl con frasi a dir poco vergognose come: “E ma sta faccia da tr**a per un selfie da mamma non mi pare normale”. La situazione ha fatto molto infuriare la Gregoraci, considerando il fatto che tali parole sono arrivate da un’altra donna, alla quale, la showgirl ha voluto rispondere personalmente.

“Nemmeno una donna che usi questo linguaggio scurrile”, ha infatti replicato serafica Elisabetta. Inutile dire che i moltissimi fan e follwers della showgirl si sono immediatamente schierati dalla sua parte, accusando chi si diverte a commentare negativamente solamente perchè invidioso. Elisabetta, dopo la fine della sua storia con Flavio Briatore, oggi è felicissima accanto a Francesco Bettuzzi, manager e proprietario di una famosa azienda di cosmetici.

Questa non è sicuramente stata la prima volta che Elisabetta è stata criticata perchè vista come una mamma troppo sexy. Non più tardi di qualche mese fa, la showgirl aveva spiegato al settimanale Oggi che tutte le accuse a lei rivolte finiscono sempre per scivolarle addosso, ma mai quando ad andarci di mezzo è il suo piccolo Nathan.