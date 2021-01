Elisabetta Gregoraci, i retroscena dell’ultimo viaggio: "Affari da mille e una notte a Dubai"

Il viaggio di Elisabetta Gregoraci a Dubai ha tenuto banco a lungo tra i gossip nostrani. La showgirl calabrese, infatti, subito dopo Capodanno ha raggiunto suo figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore nella ricca capitale degli Emirati Arabi, dove l’imprenditore di Cuneo ha aperto un nuovo night della catena Billionaire. Per recarsi a Dubai, Elisabetta ha disertato anche il Grande Fratello Vip, dove è ospite fissa.

Ma a quanto pare il viaggio a Dubai non era soltanto una vacanza, un modo per rilassarsi andando al mare e trascorrendo gran parte del tempo con il figlio Nathan, che non aveva visto per tre mesi a causa del GF Vip 5. Stando a quanto scrive il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, infatti, la Gregoraci si sarebbe recata nella metropoli araba anche per sbrigare degli affari di lavoro.

Sempre dalla rivista di gossip – per la precisione nel numero in edicola questa settimana – si apprende che Elisabetta Gregoraci in passato avrebbe acquistato dall’ex marito Flavio Briatore delle quote del locale Billionaire Dubai. E l’ex gieffina, d’accordo con l’uomo con cui è stata sposata per ben dieci anni, sarebbe volata negli Emirati Arabi anche per controllare i suoi affari.

Affari – è il caso di dirlo – da mille una notte, che procedono a gonfie vele. E c’era da aspettarselo, visto che quando si tratta di affari, Flavio Briatore è un vero e proprio fuoriclasse. Non è dato sapere con certezza se lui e l’ex moglie abbiano altri investimenti in comune, ma parrebbe proprio così. Stando ai ben informati, infatti, anche se si sono lasciati da ormai tre anni, la Gregoraci e Briatore sono ancora molto legati dal punto di vista lavorativo.

Non è un mistero per nessuno che la showgirl di Soverato abbia sempre aiutato l’imprenditore nella gestione del Billionaire più famoso, quello in Sardegna, e che la sua presenza sia indispensabile Briatore, che si fida si poche persone. Tra queste, c’è indubbiamente la madre di suo figlio.