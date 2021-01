Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sempre più vicini: è di nuovo amore?

Il confine tra il ruolo di genitori, dunque l’amicizia e l’affetto che può unire due ex coniugi per via dell’amore provato per i figli, e un ritorno di fiamma tra moglie e marito, indipendentemente dalla prole, è davvero molto sottile. E Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sembrano costantemente sul punto di superarlo. Soprattutto nell’ultimo periodo, dopo l’uscita della show-girl calabrese dalla Casa del Grande Fratello Vip 5.

Nonostante faccia la spola tra Montecarlo, dove vive col figlio a poche centinaia di metri dall’ex marito, e Roma, dove è ospite delle dirette del GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha trovato sempre il tempo per Flavio Briatore. Ogni volta che sta con Nathan Falco, c’è anche l’imprenditore di Cuneo, e i tre hanno trascorso le festività natalizie insieme, proprio come una famiglia “normale”. Insomma, il più delle volte non si direbbe proprio che Elisabetta e Flavio sono separati.

Ma le voci di un possibile ritorno di fiamma si sono moltiplicate dopo la vacanza a Dubai. Una decina di giorni fa, poco prima di Capodanno, Briatore si è recato negli Emirati Arabi assieme a Nathan Falco; terminato l’impegno del 31 dicembre con il GF Vip 5, anche Elisabetta li ha raggiunti per godersi una vacanza al sole mentre il marito seguiva gli affari legati alla nuova sede del Billionaire inaugurata proprio a Dubai.

Ogni sera, la conduttrice di Soverato e l’ex manager della Formula 1 si ritrovavano in famiglia e dai social di entrambi è emersa una rinnovata complicità. La coppia è tornata insieme a Montecarlo su un jet privato, dove Elisabetta ha scattato all’ex marito una foto che lui ha pubblicato su Instagram accompagnadola con queste parole: “Si ritorna a casa”.

Sotto, Ely ha commentato ridendo: “Brava la fotografa”. Insomma, non si può negare che tra i due ex coniugi ci sia un affetto profondissimo: davvero potrebbe essere preludio di un ritorno di fiamma? I fan lo sperano ardentemente, ma vedremo solo con il tempo se la speranza diventerà realtà.