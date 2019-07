Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore in vacanza in Costa Azzurra

Dopo la separazione avvenuta tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, i due trascorrono una piccola vacanza sullo yacht dell’imprenditore in Costa Azzurra, insieme al piccolo e molto amato figlioletto Nathan Falco. I due vips sono tornati insieme per amore del figlio e trascorrono la giornata pescando, chiacchierando e giocando con Nathan, in modo molto amorevole ed affettuoso, come una vera famiglia.

Nelle foto esclusive di “Oggi.it“, possiamo vedere una Elisabetta Gregoraci in bikini mentre sfoggia un fisico invidiabile da modella e super abbronzato. Flavio Briatore invece, indossa il classico cappellino e maglietta del Twiga, un vero e proprio cult per il super imprenditore.

Il clima è molto disteso e rilassato tra i due vips, ciò è chiaramente evidente da tanti piccoli dettagli come le chiacchiere al sole, la pesca sportiva che avviene tra padre e figlio ed i piccoli gesti che avvengono in famiglia. L’estate inoltre è la stagione preferita di Elisabetta, che afferma in un’intervista rilasciata qualche tempo fà alla rivista “Oggi.it”: “L’estate mi rilassa, mi ritempra e mi scalda il cuore“.

Non è la prima occasione in cui i due ex si ritrovano in famiglia. Infatti solo qualche settimana fà erano stati avvistati e fotografati alla prima comunione di Nathan, occasione in cui i due vips sembravano nuovamente sereni ed amorevoli. Nathan, il primogenito della coppia Briatore-Gregoraci, è ormai un ometto e sembra somigliare sempre più a Flavio, ma con gli occhi di mamma Elisabetta.

La Gregoraci continua l’intervista rivelando che l’estate in corso sarà totalmente riservata al figlio Nathan ed alla famiglia e sarà incentrata sui giochi insieme, su tanto sole e tanto mare. Ciò farà si che a settembre tutta la famiglia ripartirà carica e ritemprata, pronta per il lavoro che li attende e le nuove sfide da dover affrontare. Elisabetta in autunno partirà con una striscia giornaliera sulla Rai e da ottobre, infatti, la vedremo impegnata per tutta la stagione in questa nuova sfida televisiva.