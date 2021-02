Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a cena insieme? Lo scatto galeotto

Se già San Valentino l’avevano trascorso insieme, a cena con l’inseparabile figlio Nathan Falco, Flavio Briatore e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci di recente potrebbero aver nuovamente cenato insieme. Il gossip è nato da alcuni movimenti social che non sono sfuggiti ai fan. In primis, un video pubblicato dall’ex manager di Formula 1 sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Si tratta di un video amatoriale, fatto dallo stesso Briatore, che mostra l’imprenditore alle prese con la preparazione di una cena succulenta. “Oggi cucino io” ha scritto Flavio nella didascalia che accompagna il video, accompagnando questa frase con l’emoticon più maliziosa di tutte: quella che fa l’occhiolino. Del resto le immagini che lo vedono affettare con attenzione e senza esitazioni un pregiato filetto di carne, mostrano come l’imprenditore sia sicuramente un bravo cuoco.

Flavio Briatore si cimenta in cucina: l’apprezzamento di Elisabetta Gregoraci

Com’era prevedibile, il post ha ricevuto immediatamente migliaia di like e di commenti entusiasti. Da quando la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci è andata al Grande Fratello Vip 5, facendosi conoscere meglio dai telespettatori, anche il profilo dell’ex marito ha infatti registrato un notevole incremento dei follower. E la maggior parte di loro non nasconde che vorrebbe rivedere Briatore ed Elisabetta nuovamente insieme: non più solo come genitori di Nathan Falco, che è ormai quasi adolescente, ma anche di nuovo come moglie e marito.

A fomentare le speranze dei fan ci pensano i tanti like e i commenti che i due ex coniugi si scambiano quasi tutti i giorni sui social. Anche sotto il video casalingo che mostra Flavio Briatore nell’inedita veste di chef, Elisabetta Gregoraci ha subito commentato con un “bravo” che non è passato inosservato. In tanti le hanno chiesto dunque se lei e l’ex compagno fossero a cena insieme, ma la showgirl calabrese non ha risposto.

Di solito, quando ci sono migliaia di domande tutte uguali, la Gregoraci risponde; idem Briatore. Perché stavolta invece tutto tace? Forse davvero sono in atto delle “manovre” di riavvicinamento, con annesse cenette a due, e i due ex coniugi preferiscono non uscire allo scoperto finché il ritorno di fiamma non sarà certo? Chissà!