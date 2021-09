Elisabetta Gregoraci e Briatore: cosa c’è dietro il loro ritorno insieme

Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno trascorso le vacanze insieme. Le foto e i video hanno fatto il giro del web, facendo scatenare migliaia di follower che tifano per un ritorno di fiamma. In realtà un’eventuale ripartenza sentimentale non ci sarà. Come fa sapere il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, l’imprenditore ha concluso le sue vacanze a Mykonos, mentre la conduttrice di Battiti Live ed ex concorrente del Grande Fratello Vip a Forte dei Marmi.

In seguito sono ritornati a Monte Carlo dove risiedono abitualmente, ma ognuno a casa propria. Si è trattato, dunque, di un falso allarme. Non torneranno più insieme, ma entrambi hanno cercato in qualche modo di trascorrere qualche giornata spensierata e uniti per il bene del figlio Nathan Falco.

Di recente la calabrese ha confermato, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, che con l’ex marito hanno cercato di costruire ottimi rapporti dopo vari conflitti a distanza, si vogliono un bene profondo fatto di stima e di reciproco rispetto. Si mormora, però, che Flavio sia ancora molto innamorato della sua ex moglie e che quest’ultima viva sotto una campana di vetro costruita dal dirigente aziendale al fine di tutelarla e allo stesso tempo controllarla.

Probabilmente assisteremo nelle prossime settimane a nuovi colpi di scena sentimentali? Al momento non è dato saperlo. Intanto Nathan è già tornato a scuola ed Elisabetta Gregoraci l’ha accompagnato personalmente all’ingresso dell’istituto. Per l’occasione ha sfoggiato un abito a fiori a fondo bianco, il corpetto chemisier, una cintura in tinta che le ha segnato il punto vita, maxi occhialoni da sole e mascherina.

Nonostante sia ancora presto per l’inizio dell’anno scolastico in Italia, a Monaco è già partito. Nathan frequenta l’ISM, l’International School of Monaco, come è possibile vedere dalla foto condivisa dalla showgirl sui social. Sia sulla polo che sullo zaino che porta in spalle c’è ricamata la sigla ISM.