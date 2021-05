Elisabetta Gregoraci e Barbara D’Urso rivali in amore? Il gossip bollente

Elisabetta Gregoraci e Barbara D’Urso sono corteggiate dallo stesso uomo? Un’ipotesi che di per sé potrebbe sembrare fantascientifica, se non fosse che viene riportata da un giornale di tutto rispetto, che quando si parla di gossip raramente sbaglia un colpo. Stiamo parlando del settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, molto vicino alla Gregoraci e meno alla D’Urso, ma ben informato su entrambe.

Stando a quanto si legge sul numero in edicola questa settimana, l’enorme mazzo di rose rosse ricevuto un paio di giorni fa dall’ex moglie di Flavio Briatore, e che lei ha postato raggiate sul suo seguitissimo profilo Instagram, scatenando la curiosità dei fan e l’invida di molte colleghe, avrebbe un mittente che risponderebbe al nome di Francesco Zangrillo.

Corteggiatore in comune per la Gregoraci e la D’Urso? Lo scoop di “Chi”

Francesco Zangrillo di professione fa l’assicuratore, ha circa cinquant’anni e il fascino tipico del manager in carriera. Il suo nome ai più non dice nulla in quanto si tratta di una persona completamente estranea al mondo dello spettacolo e della televisione. Per lo meno non vi è coinvolto in maniera diretta, perché in realtà in passato è stato legato a diverse vip nostrane.

Proprio Zangrillo sommergerebbe di fiori l’ex signora Briatore, ed avrebbe fatto lo stesso qualche settimana fa niente meno che con Barbara D’Urso. Come sottolineato tra le pagine di “Chi”, infatti, l’uomo veniva addirittura accreditato come nuova fiamma della conduttrice, anche se non vi sono mai state prove del loro legame; ma questo non è una novità, visto che D’Urso da sempre è molto schiva e riservata per tutto quanto concerne la sua vita privata.

Nonostante da anni ormai Barbara si dichiari single, si mormora che lei e Francesco Zangrillo abbiano trascorso di recente romantico weekend a Capalbio. Cos’è successo dopo? Possibile che, lasciata Barbara, l’assicuratore si è già fiondato su un’altra single ambita come la Gregoraci?