Elisabetta Gregoraci dice la sua verità su Mino Magli: "Fece una cosa schifosa"

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, una volta nello studio con Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci è venuta a conoscenza dei suoi vari (veri o presunti) ex fidanzati che hanno fatto il giro delle trasmissioni televisive per parlare della relazione avuta con lei. Tra questi, in primis il pilota Francesco Bettuzzi e Mino Magli, che ha rivolto accuse molto pesanti nei confronti dell’ex signora Briatore.

Se di Bettuzzi la Gregoraci ha dichiarato che si è trattato davvero di un grande amore, poi finito con grande sofferenza, nel vedere il volto di Mino Magli ospite di Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso” non è riuscita a trattenere un’espressione di grande disgusto. E così per la prima volta ha spiegato chi è davvero Magli, come mai l’ha conosciuto e cosa ha rappresentato per lei.

Elisabetta Gregoraci risponde a Nino Magli

Lungi dal parlare di lui come un ex fidanzato, Elisabetta Gregoraci ha spiegato che l’uomo – si è riferita a lui chiamandolo freddamente “questo signore” – era un amico di famiglia con cui lei ha avuto diversi problemi già parecchi anni fa. Andava a pescare con suo padre, poi quando sua madre si è ammalata ha fatto una “cosa schifosa”, ovvero ha venduto la sua famiglia.

Andava a fare la spesa per la donna, che si trovava già quasi sul letto di morte, quindi si piazzava sotto casa Gregoraci e chiamava i fotografi. Lo stesso faceva quando si recava a portar loro delle pizze. L’ex moglie di Flavio Briatore ha rivelato che Mino Magli farebbe – e ha fatto – di tutto pur di guadagnare due euro.

Inutile dire che tra lei e l’uomo non ci sarebbe stato assolutamente nulla. Men che meno quella storia passionale di cui lui ha parlato diffusamente in varie interviste rilasciate al settimanale “Oggi” e in televisione a Canale 5, dalla D’Urso, che a onor del vero ha sempre dichiarato di non credere a una parola detta dall’uomo.