Elisabetta Gregoraci dice la sua sul Covid-19 e scatena l’odio social: "Ha rotto"

Elisabetta Gregoraci è ancora una volta al centro del dibattito sui social, ma questa volta non c’entra né lo pseudo flirt avuto nella Casa del Grande Fratello Vip 5 con Pierpaolo Pretelli, né il presunto (e in realtà sempre smentito dalla diretta interessata) ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore. Stavolta, a scatenare gli haters, sono state le parole della Gregoraci a proposito dell’emergenza sanitaria legata al Covid.

Tutto è nato domenica pomeriggio, quando la conduttrice di “Battiti Live” è intervenuta nel dibattito che si teneva nel salotto di Mara Venier a Domenica In“, in onda su Rai 1. Elisabetta Gregoraci era in collegamento da Montecarlo, città in cui vive assieme al figlio Nathan Falco Briatore, che oggi ha undici anni e frequenta una scuola internazionale nel Principato di Monaco.

Elisabetta Gregoraci presa di mira sui social per il suo intervento sul Covid

Elisabetta Gregoraci ha posto l’accento su come a Montecarlo la situazione sia decisamente più tranquilla che in Italia, anche perché chiunque ricopra un ruolo a contatto col pubblico – come per esempio le insegnanti – ha la doppia vaccinazione. “Qui sono più severi” ha spiegato la show-girl originaria di Soverato. E ancora: “Non si può accedere a nessun luogo senza Green Pass con doppia vaccinazione”.

La Gregoraci ha anche fatto sapere che i bambini, che nemmeno a Montecarlo vengono vaccinati, si sottopongono regolarmente ai tamponi, cosa che in Italia non avviene. Tutte quante queste dichiarazioni hanno infastidito migliaia di utenti sui social. “Sempre a criticare l’Italia, hanno rotto, basta” ha tuonato qualcuno su Twitter, alludendo anche a Flavio Briatore, che spesso polemizza con il governo italiano e l’Italia in generale.

Il commento in questione ha ottenuto migliaia di like, proprio come quello che di chi scrive: “Spiegatemi l’utilità di intervistare la Gregoraci che abita a Montecarlo con figlio in una scuola privata!”. Per finire, c’è chi deride il volto noto del GF Vip perché paragona una realtà piccola come quella di Montecarlo – che conta appena 15mila abitanti – con un Paese come l’Italia che di abitanti ne ha 60 milioni.