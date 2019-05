Elisabetta Gregoraci, dettagli e retroscena della sua crisi amorosa

Made in sud ha consacrato il successo della famosa presentatrice Elisabetta Gregoraci; ma dopo il noto spettacolo targato Rai, pare che la presentatrice potrebbe ricomparire sul piccolo schermo come conduttrice di “Quelli che il calcio“, già dalla prossima stagione calcistica.

Infatti da fonti attendibili sembra proprio che nella prossima stagione televisiva Elisabetta, ex moglie di Flavio Briatore, possa presentare e condurre il programma in onda sulle reti Rai, in particolare su Rai 2 la Domenica pomeriggio, proprio insieme agli attuali presentatori Luca e Paolo accompagnati con Mia Ceran.

È stato il magazine Spy a rendere la notizia ufficiale circa questa nuova opportunità per la Gregoraci, che da qualche tempo sta acquisendo sempre più consensi da parte del pubblico, e tante gratificazione in ambito lavorativo. Donna e madre a tempo pieno dunque, di fatto non trascura mai il suo ruolo di madre.

Vita amorosa

Nonostante il lavoro vada a gonfie vele, non si può dire lo stesso per le relazioni amorose; pare infatti che Elisabetta stia passando un momento di crisi amorosa con l’attuale partner Francesco Bettuzzi, che di lavoro invece non fa parte del mondo dello spettacolo ma è un imprenditore professionista.

La loro storia, che va avanti da qualche tempo è da molti definita “barcollante“, con veri alti e bassi. Proprio il settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, è stato il primo ad intendere questo rapporto conflittuale con l’attuale fidanzato della Gregoraci, accorgendosi infatti che oramai, nonostante la relazione, i due fidanzati non si seguono su instagram. Inoltre a riprova dei fatti, di recente Bettuzzi abbia condiviso sul suo profilo un post che faccia intendere che tra i due non siano tutte rose e fiori recentemente.

Intanto per Flavio Briatore, ex marito della Gregoraci, le cose nella sfera amorosa vanno molto bene. Da mesi frequenta una giovane modella, in assoluto segreto, Vittoria Di Flavio. In tanti erano convinti che la nuova fiamma del noto imprenditore fosse Taylor Mega, anche lei giovane modella di 24 anni, ma la realtà è ben altra.