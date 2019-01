Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia a causa della tempesta: il suo racconto

Elisabetta Gregoraci, la nota showgirl e co-conduttrice di “Made in Sud”, dopo la toccante intervista rilasciata nei giorni scorsi a “Vieni da me” è tornata a far parlare di sé per un post pubblicato sul suo profilo nel noto social network di Instagram, dove ha raccontato di essere bloccata in Thailandia a causa della tempesta tropicale Pabuk.

Ore decisamente difficili per Elisabetta, che è costretta a cambiare il programma di viaggio, non potendo più proseguire le sue vacanze a causa della tempesta – che secondo gli esperti è una delle più devastanti degli ultimi anni – che avrebbe portato alla cancellazione dei voli, oltre alla chiusura degli aeroporti

Il racconto di Elisabetta Gregoraci

Oltre la Gregoraci, sono tanti i turisti italiani che si trovano bloccati in queste ore in Thailandia, dove stando alle ultime informazioni riportate dai media sarebbero stati chiusi gli aereoporti di Koh Samui e Nakhon Si Thammarat. La furia della tempesta si è abbattuta contro il Paese facendo registrare già la morte di un uomo.

Le autorità locali hanno evacuato alcuni resort e villaggi, invitando tutta la popolazione a stare al chiuso almeno fino alla mattina del 5 gennaio, quando la furia della tempesta si prevede essere diminuita. Anche la showgirl Elisabetta Gregoraci ha voluto documentare quanto le stava accadendo, attraverso delle Instagram Stories e dei video poi pubblicati sui suoi profili social per tranquillizzare i fan.

In tal senso le parole dell’ex moglie di Flavio Briatore: “Sarei dovuta partire ieri ma è arrivato Pabuk che si è abbattuto su tutta la Thailandia” – quindi ha proseguito dicendo – “Spero tanto che la situazione si possa risolvere perché non è bellissimo. Sono al sicuro, sono in albergo. Ma non si può uscire, bisogna stare al riparo“.

Poi Elisabetta ha aggiunto che avrebbe aggiornato i fan su quanto stava accadendo, nella speranza che non andasse via la luce. Elisabetta Gregoraci è in Oriente per trascorrere dei giorni di vacanza non si sa bene con chi, forse con il suo nuovo fidanzato Francesco.