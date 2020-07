Elisabetta Gregoraci avvistata con Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta

Elisabetta Gregoraci, conduttrice di Battiti Live, di cui lunedì 27 luglio è andata in onda la prima puntata su Italia 1, dopo la separazione dal marito Flavia Briatore e mamma di Falco, sembra abbia una nuova relazione. Secondo il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini e che esce in edicola mercoledì 29 luglio, sembra che abbia un flirt da un paio di settimane con Matteo Mammì. Conosciamolo meglio.

Matteo Mammì lavora come dirigente Sky e non è nuovo al mondo del gossip, in quanto è stato impegnato per un po’ di tempo con Diletta Leotta. Una relazione tra i due che ha avuto il suo epilogo nel 2019, quando erano sul punto di convolare a nozze. In base alle notizie raccolte dalla rivista diretta da Signorini, i due si sarebbero conosciuti grazie a un amico comune.

A causa dei vari impegni di entrambi: la Gregoraci è impegnata con la conduzione di Battiti Live, i due piccioncini avrebbero soltanto un rapporto telefonico caratterizzato da lunghe telefonate e messaggi, anche se la loro storia potrebbe essere qualcosa di davvero serio, dal momento che ci sono tutti i presupposti.

Elisabetta Gregoraci è single da parecchio tempo. In seguito alla separazione da Flavio Briatore, ha avuto una relazione con Francesco, un noto imprenditore, ma è terminata, anche se non ne ha mai voluto parlare mantenendo il giusto riserbo e la privacy. Matteo Mammì è nipote dell’ex ministro Oscar Mammì, noto per avere promulgato la legge sulle telecomunicazioni.

Lavora a Sky Sport dove dal 2013 è direttore senior programmazione e produzione. Il rapporto tra lui e Diletta Leotta è durato per ben tre anni: dal 2016 al 2019, quando la donna ha deciso di ripensarci e troncare così la relazione tra i due. I due, nonostante si siano lasciati, hanno un rapporto di affetto e stima. Mammì ha avuto anche un flirt con un’altra bellissima dello spettacolo, ovvero l’attrice Anna Safroncik.

Lo stesso Briatore è stato avvistato con Maria Ludovica, una giovane di 24 anni, stilista che ha una laurea molto importante ottenuta presso l’Istituto Marangoni di Milano.