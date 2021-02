Elisabetta Gregoraci attacca Oppini, Enock e Matilde Brandi: "Amicizia falsa"

Poche ore fa tra le storie del profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci sono state pubblicate delle accuse e delle battute molto cattive su alcuni ex gieffini di cui l’ex signora Briatore è sempre stata molto amica. Stiamo parlando di Matilde Brandi, con la quale fino a qualche giorno fa pubblicava foto abbracciate, di Francesco Oppini, che l’ha sempre ammirata moltissimo, del fedele Enock Barwuah e di Giacomo Urtis.

Tutto è cominciato con una dichiarazione alquanto perentoria. Dopo aver salutato i suoi followers, Elisabetta Gregoraci ha dichiarato di aver raggiunto il limite. “Adesso levo i paletti… da oggi parlo io” ha annunciato. E da lì ha scatenato un vero e proprio finimondo con delle dichiarazioni molto forti che hanno lasciato senza parole i diretti interessati ma anche i loro fan.

Elisabetta Gregoraci contro tutti: ma dietro ci sono “Le Iene”

La prima bordata è stata quella contro Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, che di lei ha sempre parlato benissimo, sia dentro che fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 5. “Indovina chi è quell’amico che ti tiene buona solo per venderti le macchine…” ha scritto Elisabetta Gregoraci, senza fare il nome di Oppini. L’attività principale del 38enne torinese, infatti, è proprio quella di venditore di auto. Dunque la sua amicizia con Elisabetta era interessata e lei se n’è resa conto?, ha ipotizzato qualcuno.

Poi è stata la volta di Matilde Brandi, anche lei grande (ex?) amica della showgirl calabrese. La Gregoraci, infatti, ha pubblicato uno screenshot preso da una vecchia story IG nella quale le due donne stavano facendo aperitivo a Roma dopo essere uscite dal GF Vip 5 e ha commentato: “Un’altra amicizia falsa”. Ma ce n’è anche per Enock, uno dei “fedelissimi” dell’ex signora Briatore fin da quando erano ancora nella Casa di Cinecittà e dormivano entrambi nella stanza arancione.

Facendo il suo nome, infatti, Elisabetta lo ha invitato a smettere di inviarle messaggi compromettenti, altrimenti avrebbe cominciato a leggerli pubblicamente. Per finire, pubblicando uno scatto di Giacono Urtis e Sonia Lorenzini, la conduttrice ha commentato col detto “Dio li fa e poi li accoppia”. Ovviamente si è subito ipotizzato che dietro queste storie ci fosse qualcun altro, ovvero che il profilo di Elisabetta fosse stato hackerato. E invece no, perché si tratterebbe di uno scherzo de Le Iene che andrà in onda a breve! Ma come avranno fatto a impossessarti del telefono della Gregoraci?! Vedremo!