Elisabetta Franchi: i suoi dolori. Toffanin scoppia a piangere.

Elisabetta Franchi, la famosa stilista, ha fatto una lunga intervista nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove si è messa a nudo raccontando la sua vita anche negli aspetti più dolorosi.

Arriva da una famiglia molto umile da una famiglia divisa tra tre padri e cinque fratelli lasciandola dal 5 ai 12 anni con un uomo, il suo compagno, alcolista che picchiava la madre tutti i giorni e che le ha reso impossibile perdonare la madre per quello che ha subito negli anni.

Poi parla , con molta emozione, dei marito Sabatino morto anni prima: si trattava dell’amministratore delegato dell’azienda dove lavorava, il primo uomo che l’ha presa per mano e che le ha dato una grande somma di denaro per farle aprire il suo primo atelier dove nacque il loro amore durato 17 anni e terminato da una malattia durata neanche 6 mesi che l’ha portato via.

A quel tempo la loro bambina, Ginevra, aveva sei mesi e lei ha deciso di ricreare uno show per non rendersi conto di quello che stava succedendo nascondendogli anche la morfina.

Ha dichiarato, tra le lacrime di Silvia, che non ha mai avuto modo di piangere la sua morte per una sua scelta personale avendo deciso di tornare al lavoro subito il giorno dopo il suo funerale.

“Mi sono violentata” sono queste le pesanti parole proferite dalla Franchi che ammette però di essere felice ora tra le braccia del suo Alan, il suo primo amore da cui ha avuto il suo piccolo Leone, il rifugio della mente e del cuore.

Con queste parole Silvia Toffanin si è molto commossa soprattutto quando la stilista ha spiegato che, una volta scoperta la malattia del suo primo marito ha cercato in ogni modo di non fargli capire la situazione drammatica, per farlo stare sereno nei suoi ultimi momenti.

L’intervista termina con dei sentiti complimenti fatti da Silvia ad Elisabbetta Franchi, per la sua immensa forza, che sfoggia un grande sorriso dimostrando la sua caparbietà e sensibilità.