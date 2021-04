Elisabetta Canalis rivela: "Sempre meno rapporti intimi con mio marito"

Da quando ha sposato il medico chirurgo statunitense Brian Perri e si è trasferita a vivere con lui in una splendida villa di Los Angeles, Elisabetta Canalis è diventata più gelosa che mai della sua vita privata. Della loro famiglia, che da qualche anno è stata arricchita dall’arrivo di una bimba, Skyler Eva (che oggi ha quattro anni), si sa poco o nulla; non sono mai circolate voci di crisi né di presunti tradimenti, e la stessa Elisabetta appare serena come mai prima.

Anche per questo motivo, hanno suscitato non poco stupore le confessioni intime fatte di recente dalla storica ex Velina di Striscia la Notizia, che ha rivelato ai fan come procede la vita intima con il marito Brian. E grande è stata la delusione degli uomini che vedono la Canalis come una vera e propria bomba sexy, perfetta in bikin e intimo anche ora che ha passato i quaranta, quando hanno saputo che la sua vita sessuale non è più intensa come un tempo.

Elisabetta Canalis: “La nascita di Skyler ha cambiato la nostra vita sessuale”

Anzi, da quando è nata Skyler Eva, i rapporti con il marito Brian Perri si sono diradati fino a diventare sporadici. Se non, a volte, addirittura assenti. Ma questo non vuole assolutamente dire che i due stiano attraversando una crisi di coppia. Elisabetta, infatti è più che mai convinta di aver scelto l’uomo giusto con cui mettere su famiglia. “Brian è un uomo solido” ha raccontato nella recente intervista rilasciata a Panorama Wellness.

“Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, da una famiglia con 12 figli. Forte, responsabile, conservatore. Per me c’è sempre. Ho scelto bene” ha detto ancora. Semplicemente, i rapporti intimi non sono più quelli di un tempo perché gli impegni da genitori sono tanti e una volta arrivata la sera spesso prevale la stanchezza. “Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera ma ora, a quasi 4 anni, scende dal lettino e viene in mezzo a noi” ha aggiunto.

“La vita cambia e anche il sesso” ha concluso molto saggiamente Elisabetta Canalis. E del resto, come darle torto?