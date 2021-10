Elisabetta Canalis rivela di essere stata tradita in passato e di aver sofferto molto, proprio come Ambra

In un’intervista rilasciata a Grazia, Elisabetta Canalis si confessa e rivela di aver vissuto momenti infelici in amore a causa di tradimenti. Proprio come è accaduto ad Ambra, che ha chiuso la sua storia con Allegri per un tradimento, ricevendo anche un tapiro da Striscia, la showgirl 43enne ha rivelato di aver sofferto tantissimo per amore. Per questo motivo si è sentita molto vicina alla Angiolini per quanto le è successo e prova per lei una fortissima empatia.

Tornata in Tv con su Tv8 con il programma Vite da copertina, l’ex velina ha detto che in realtà nella sua vita c’è poco di nuovo, e a differenza che in passato adesso accetta le sue debolezze,ma le esperienze vissute la fanno sentire più vicina alle altre donne.Investita dal successo quando era ancora giovanissima, probabilmente non era pronta per vivere tutte quelle emozioni, e di conseguenza molte cose le ha considerate scontate.

Invece, col senno di poi, ha capito che non era così e stare un po’ lontana dalla tv le ha fatto bene.Adesso sta ricominciando a riprendere le redini della sua vita professionale, ma lo ha fatto con una consapevolezza diversa, e partendo con piccoli progetti.

Elisabetta ha imparato col passare degli anni ad avere maggiore rispetto per gli altri e ha capito che tutto quello che lei oggi è portata a fare e per cui è cercata è frutto del lavoro di tante persone che stanno dietro di lei e non guadagnano quanto lei.

La Canalis si è immedesimata nella storia di Ambra e ha rivisto se stessa in quella stessa situazione, combattuta e ferita, tradita e a pezzi. Ricordare certe cose non è assolutamente bello per nessuno, e averlo fatto con Ambra è stato spiacevole. Il riferimento della Canalis è ovviamente al tapiro consegnato da Striscia per la fine dell’amore con Allegri. Negli Stati Uniti Elisabetta ha trovato la felicità,e al momento si divide fra l’Italia e Los Angeles, in attesa di tornare un giorno definitivamente.