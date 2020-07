Elisabetta Canalis, la confessione di George Clooney sulla loro storia: "Ciò che non sapete di lei"

La storia tra George Clooney ed Elisabetta Canalis ha fatto sognare, il bell’attore di Hollywood che perde la testa per la bellissima ragazza italiana e la porta con sé nel suo mondo incantato. La loro relazione ha avuto risonanza mondiale e ha riempito pagine intere di riviste gossip, cronache rosa e non solo.

Era il 2009 quando i due hanno ufficializzato il loro amore e hanno iniziato ad apparire come coppia nei vari eventi, per la gioia dei paparazzi che immortalavano questa coppia sorridente e generosa nel farsi fotografare. L’idillio, però, è finito 2 anni dopo quando si sono detti addio senza mai rivelare del tutto il motivo.

Appresa la notizia, è iniziata la frenetica curiosità di sapere cosa aveva portato a questa drastica decisione: ancora oggi non sono stati rivelati particolari certi. Si pensa che sia stata la differenza di età – lui 50 anni lei 32 – e soprattutto i diversi obiettivi di vita, uno dei due – ancora non si è capito bene chi – avrebbe voluto formare una famiglia, mentre l’altro la vedeva così.

George Clooney torna a parlare di Elisabetta Canalis

A distanza di parecchi anni, George Clooney è ritornato a parlare dell’ex velina che lo ha fatto innamorare e di lei racconta particolari inediti, mai svelati prima. Il divo di Hollywood, che dal 2014 è sposato con Amal Alamuddin e con lei ha avuto due splendidi gemelli, in una recente intervista ha speso parole di stima e affetto per la Canalis: “Non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”, ha ammesso Clooney confermando che la loro relazione ha lasciato ricordi belli.

Elisabetta Canalis è sposata con Brian Perri, chirurgo di fama, dal 2014 e insieme hanno avuto una bimba, Skyler Eva. La Canalis sarà felice di leggere queste dichiarazioni e certamente anche lei conserverà un dolce ricordo dell’attore, così come aveva dichiarato lei stessa tempo indietro: “E’ stato per me una persona speciale, molto importante come può esserlo un padre. Tra noi c’è stato più un rapporto padre-figlia”.