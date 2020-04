Elisabetta Canalis, kickboxing insieme al marito

Elisabetta Canalis ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram, mentre si allena con il marito Brian Perri in una sessione di kickboxing, con la didascalia che attesta la complicità con il marito: “Momenti romantici”. L’ex velina sarda della trasmissione satirica della Mediaset “Striscia La Notizia“ ha picchiato contro il cuscino retto dal marito.

Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez condividono la stessa passione e dimostrano di mantenersi in froma anche in questo periodo di quarantena. La showgirl in queste settimane ha pubblicato molte foto durante gli allenamenti e sono arrivati anche molti messaggi da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno voluto fare i complimenti all’ex conduttrice del Festival di Sanremo.

I commenti dei vip e dei followers della showgirl

Un esempio si ritrova nel cantante Tiziano Ferro che, come la Canalis, vive in America. Questo il commento dell’artista originario di Latina, il quale ha affermato, facendo riferimento al marito di Elisabetta Canalis: “Brian non è rilassatissimo, secondo me teme il gancio nei denti da un momento all’altro”.

Anche altri vip hanno commentato il video della showgirl, come Jo Squillo, che ha fatto i complimenti alla Canalis. Queste le parole: “Che bella che sei, vorrei farlo anch’io”. Tutti i followers sono rimasti preoccupati dalla faccia del marito di Elisabetta Canalis che sembrava essere in tensione, come ha commentato un’utente: “Così almeno si regola quando ha voglia di litigare”.

Sono arrivati altri complimenti da parte di altri personaggi famosi, tra i quali spicca il nome di Paola Barale, che ha fatto i complimenti alla coppia: “Che belli che siete”. La modella Nina Senicar, invece, ha sottolineato in maniera ironica la pazienza del consorte della Canalis: “Brian è un santo“.