Elisabetta Canalis, il suo presunto fidanzato è un campione di kickboxing

Elisabetta Canalis è pronta a ricominciare. Dopo aver annunciato la sua separazione dal marito Brian Perri, con cui era sposata dal 2014 e da cui ha avuto la figlia Skyler Eva, la Canalis sembra aver trovato un nuovo amore. Si tratta di Georgian Cimpeanu, un atleta professionista e personal trainer di kickboxing, che ha 15 anni meno di lei.

La Canalis e Cimpeanu si sono conosciuti grazie alla passione comune per questo sport, che l’ex velina pratica da tempo. I due si allenano insieme a Los Angeles, dove vivono, e mostrano una grande sintonia e affiatamento. Le foto pubblicate dai siti di gossip li ritraggono mentre si scambiano sguardi complici, sorrisi e abbracci.

Un incontro nato grazie allo sport

Elisabetta Canalis ha scoperto la kickboxing qualche anno fa e da allora non ha più smesso di praticarla. Si tratta di una disciplina che richiede forza, resistenza, coordinazione e concentrazione. L’ex velina ha raccontato di aver trovato in questo sport un modo per sfogare lo stress, migliorare la sua autostima e divertirsi.

Georgian Cimpeanu è il suo istruttore e il suo compagno di allenamento. Il giovane è nato a Villanova di Guidonia, vicino Roma, il 31 agosto 1993. Ha frequentato la facoltà di Scienze motorie all’Università di Tor Vergata e ha iniziato a praticare la kickboxing da bambino. Nella sua carriera agonistica ha vinto diversi titoli nazionali e internazionali, tra cui quattro volte campione del mondo WAKO. Cimpeanu è anche un personal trainer molto richiesto e apprezzato.

Tra i suoi clienti ci sono anche alcuni vip, come l’attore Raoul Bova e la cantante Alessandra Amoroso. Il ragazzo ha anche una discreta popolarità sui social network, dove conta oltre 40mila follower su Instagram. I due non hanno ancora confermato né smentito la loro relazione, ma i fan sperano che sia vero amore. L’ex velina merita infatti di ritrovare la felicità dopo il difficile periodo vissuto con il marito Brian Perri, da cui si è separata in modo consensuale e pacifico.