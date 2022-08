Elisabetta Canalis, il suo famoso ex esce allo scoperto e racconta la verità: "Ero solo il suo stallone.."

Ascolta questo articolo

Elisabetta Canalis è stata sempre al centro di discusse vicende amorose, riuscendo come pochi a riempire tutti i giornali di gossip nell’arco di più di un ventennio. Salita alla ribalta nei primi anni 2000, quando fa il suo esordio come velina sul noto bancone di Striscia la Notizia, da allora è diventata presto uno dei volti noti del piccolo schermo, apparendo costantemente in numerose trasmissioni.

Conosciuta ancora oggi come una splendida icona di bellezza italiana, la Canalis è nota per aver ammaliato molti uomini di successo della sua vita, da calciatori a star di Hollywood. Di recente una sua ex fiamma ha deciso di rompere il silenzio sulla loro storia, raccontanto dei particolari davvero inediti: ecco di chi parliamo.

Le parole dell’ex

Tra i flirt più appassionati della lunga vita amorosa della Canalis, spicca un ex volto noto del calcio italiano: l’ex promessa brasiliana Reginaldo. Il calciatore, ora 39enne, ha militato per 5 stagioni in Serie A tra le fila di Fiorentina, Siena e Parma e, come lui stesso ricorda, proprio quando la sua carriera sembrava per decollare, ha subito una brutta battuta d’arresto.

Reginaldo non rinnega nulla del suo passato, quei 7 mesi con la show girl sono stati sinceri ed intensi, tuttavia è convinto lo abbiano penalizzato calcisticamente: “Quella storia con una donna famosa, mi tolse qualcosa calcisticamente perchè molti direttori sportivi mi consideravano un calciatore che pensava solo alle donne e alla bella vita. Insomma senza rinnegare nulla ma credo proprio che la love story con la Canalis penalizzò la mia carriera anche se poi io ho dimostrato a suon di gol che non ero solo un giocatore da notti in discoteca”.

Le loro strade poi si divisero bruscamente, attualmente sono entrambi felicemente sposati e non si vedono più da tempo, tuttavia il calciatore conserva ancora un bel ricordo di Elisabetta: “Ci conoscemmo a casa di Bernardo Corradi in occasione di un suo compleanno. Lei sapeva chi ero io e io sapevo chi era lei e quasi subito in quella serata di allegria sbocciò l’amore tra noi. È stata un bella storia d’amore anche se è durata pochi mesi“. Probabilmente la fama della bella show girl lo travolse e ne compromise indirettamente la carriera calcistica, sta di fatto che Reginaldo è ricordato ancora oggi soprattutto per questa relazione che per le giocate sul rettangolo verde.