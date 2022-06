Elisabetta Canalis ha debuttato in un evento di kickboxing vincendo la sfida

Ascolta questo articolo

Elisabetta Canalis è un’attrice, modella, personaggio televisivo e showgirl italiana. All’età di 43 anni in un recente evento, Elisabetta è salita sul ring per il suo primo incontro ufficiale di Kick Boxing. Da anni la showgirl si allena in varie arti marziali per mantenere una buona forma fisica. Il suo allenatore è Angelo Valente, quattro volte campione del mondo di Kick Boxing e titolare delle palestre Kick and Punch di Milano e Rozzano.

Nel 2012, Valente ha creato un evento intitolato Night of Kick and Punch che mette in luce atleti di varie discipline tra cui Kick Boxing e Mua Thay per una dozzina di anni. Per Elisabetta Canalis la Muay Thai e il kickboxing non è solo un interesse, un hobby. Per Canalis, questa attività riguarda “lo stato di equilibrio e stabilità nella vita oltre che molto sudore”. Da tempo si allena costantemente. Ama questa disciplina perché richiede molta concentrazione.

Persevera nel lavoro combinato su corpo e mente che può essere un alleato ma anche un avversario nella vita e sul ring. Questo le ha permesso negli anni di migliorare la sua stabilità interiore. Si è svolta, sabato 18 giugno 2022, alla Reggia di Venaria (Torino), la dodicesima edizione della Night of Kick and Punch. La serata di gala dedicata agli sport da ring, quest’anno ha caratterizzato il kickboxing in stile K-1.

Denominata Black Tie Edition (edizione in cravatta nera), all’evento gli spettatori seguivano i combattimenti seduti a tavola, gustando piatti di alta cucina dopo aver bevuto un aperitivo nel giardino del Palazzo. Federica Fontana e Valerio Lamanna sono stati i presentatori della serata, così come Canalis nel 2018. Questa volta, però, la showgirl è salita sul ring per il suo primo match competitivo di Kickboxing e ha sfidato la 21enne Rachele Muratori. L’evento si è concluso con la vittoria della showgirl Elisabetta Canalis.

La Canalis è riuscita a tenere a bada tutti gli attacchi della sfidante, senza alcuna fatica. Al termine del match, tre turni da 90 secondi, Elisabetta Canalis è stata la vincitrice, di fronte al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva. Infine la Canalis ha dichiarato: “Finalmente mi sento me stessa! Sembro una iena? È perché ho fame e posso essere cattiva se affamata“. “Sono tornato al cento per cento“, ha detto l’influencer.