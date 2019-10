Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, svelato quale motivo avrebbe messo fine alla loro amicizia

Da diverso tempo quella tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis può considerarsi un’amicizia giunta ai titoli di coda. Un tempo affiatate ed inseparabili, oggi le due ex veline di Striscia la Notizia si ignorano, lasciando intendere che qualcosa di serio debba aver messo fine al lungo idillio.

Nel corso degli ultimi mesi, in molti hanno cercato di saperne di più, ma escludendo qualche piccolo indizio, non è arrivata nessuna dichiarazione chiarificatrice da parte di entrambe. Trincerate dietro ad un rigoroso no-comment, resta quindi un mistero cosa abbia troncato un’amicizia che sembrava destinata ad essere indissolubile.

A cercare di dare una risposta su quello che è il presunto motivo che ha messo fine alla loro lunghissima amicizia è stato Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia. Dal suo punto di vista, la loro storica affinità è venuta meno a seguito della lontananza. Dopo aver vissuto entrambe negli Stati Uniti, Maddalena Corvaglia ha deciso di tornare in Italia a seguito della fine della relazione con Stef Burns. Oggi vive a Milano con la figlia e il nuovo fidanzato Alessandro Viani, ritrovando la serenità che le era mancata durante il burrascoso divorzio dal chitarrista.

La scelta di ritornare il patria, avrebbe però spiazzato Elisabetta Canalis. Con l’ex di George Clooney era infatti in ballo per la realizzazione di una palestra negli States. Il progetto è però naufragato con l’abbandono della Corvaglia, scelta che ha messo nei guai la Canalis sia dal punto di vista economico che gestionale. Quest’ultima è stata costretta a dare in affitto la Sky View La, in quanto per sua stessa ammissione non è una personal trainer, e non sarebbe in grado di affrontare la forte concorrenza del settore.

Ovviamente senza la conferma da parte di una delle interessate, il vero motivo dell’allontanamento è destinato a rimanere ignoto. Resta però il fatto che entrambe non compaiono più insieme pubblicamente e non si seguono più sui social; la Canalis ha addirittura cancellato tutte le foto che la ritraevano in compagnia di “Maddy”.