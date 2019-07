Elisa Isoardi svela il suo segreto: "Ecco perchè è finita con Matteo Salvini".

Elisa Isoardi è di certo uno dei volti femminili più conosciuti nel mondo dello spettacolo, e non solo. Divenuta famosa per i suoi numerosi programmi, condotti sempre con grande professionalità e capacità, tra cui anche l’attuale conduzione Rai del famoso programma in onda oramai da anni su Rai 1, “La prova del cuoco“, ex programma vessillo di Antonella Clerici.

L’apice della popolarità però è stata raggiunta con la love story, durata diversi anni, con il Ministro degli Interni e leader della Lega, Matteo Salvini. Fu una storia che fece incuriosire l’Italia intera, tutti i riflettori erano puntati sulla nuova coppia e sul loro legame sentimentale. Dopo la loro separazione avvenuta molti mesi addietro, la bella conduttrice sarda svela il reale motivo della separazione.

Sulla carta di fatto sembrava essere una coppia perfetta, ma a detta della Isoardi le continue assenze e le mancanze sentimentali hanno inciso troppo sulla salute del rapporto di coppia, mancanze che a volte sono risultate persino insormontabili, tanto da portare alla rottura definitiva, scelta avanzata dalla Isoardi in persona, che in prima linea ha sofferto durante il rapporto.

Ad oggi la bella 38enne appare molto cambiata e matura; uscita da un rapporto che oramai si era sgretolato, ad oggi la Isoardi ha intrapreso una nuova love story con l’imprenditore Alessandro di Paolo ed entrambi appaiono felici e spensierati. Inoltre Elisa è stata anche criticata dai fans per aver preso qualche chilo ed aver acquistato qualche curva in più, che non guasta mai. Ma la Isoardi in persona ha affermato che a seguito di una dieta si è rimessa in forma, perdendo ben 3 kg.

Oramai Elisa ha imparato dal suo passato, non cura più le critiche fatte dai suoi haters, tutt’altro; la ragazza infatti ha sempre dichiarato di essere una buona forchetta a tavola e che non ha affatto intenzione di perdere troppi chili. Forti sono state, però, le critiche nei confronti del suo nuovo amore, in quanto in molti reputano il nuovo compagno poco avvenente, non degno di stare insieme a una bella donna come Elisa.