Elisa Isoardi svela il cachet percepito per la "La Prova del Cuoco"

Elisa Isoardi, la popolare conduttrice televisiva del cooking show di Rai 1 “La Prova del cuoco“, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista all’inserto settimanale “Venerdì” della storica testata giornalistica del Corriere della Sera, dove ha rivelato anche i suoi compensi per la conduzione del celebre format televisivo condotto per 18 anni da Antonella Clerici.

Sono davvero molto pochi i personaggi televisivi e dello showbiz che non hanno timore nel divulgare informazioni circa i compensi percepiti; remore dovute a questioni di privacy, ma c’è anche chi si appella all’etica; la discrezione è la parola d’ordine, ma c’è anche chi esce fuori dal coro, come Elisa Isoardi, e non ha alcuna remora nel condividere queste informazioni così delicate, ma che possono anche generare invidie e gelosie.

Elisa Isoardi svela il suo cachet

Dopo aver chiuso la sua relazione con il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini – oggi felicemente in coppia con Francesca Verdini, la ristoratrice 26enne figlia dell’ex parlamentare di Forza Italia Denis Verdini – Elisa si è buttata a capofitto nel suo lavoro; la sua conduzione del cooking show “La Prova del Cuoco” se da un lato non ha fatto registrare dati i dati di ascolto ottenuti da Antonella Clerici, dall’altro ha convinto poco il pubblico televisivo.

Nel corso della recente intervista al Corriere della Sera, la Isoardi ha fatto delle confessioni inaspettate, rivelando l’ammontare del cachet percepito, cioè 260 mila euro a stagione. Dunque cifre molto lontane dai due milioni di euro che alcune conduttrici prenderebbero in Rai. Insomma ancora una volta Elisa si racconta a cuore aperto, senza alcuna esitazione.

I generosi cachet dei presentatori Rai è stato oggetto di una dura battaglia portata avanti da Matteo Salvini, che per questo motivo ha apertamente attaccato anche Fabio Fazio, conduttore del talk show serale di Rai 1 “Che Tempo che fa”. La Isoardi è stata spesso accusata dalle malelingue del gossip e della politica di essere stata raccomandata dal suo ex compagno, ma la conduttrice ha rimandato al mittente le accuse ricordando che la sua relazione con Salvini iniziò quando ancora il vicepremier non era così noto, dunque forse si può dire il contrario cioè che è stata lei ad aiutare il suo ex compagno.