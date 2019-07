Elisa Isoardi posa in topless dopo la rottura con Matteo Salvini

Elisa Isoardi, dopo la rottura con l’attuale Ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha deciso di accettare la proposta del settimanale Gente di posare per la copertina. Ed ecco che la vediamo ritratta in una posizione sensuale e audace, più sicura che mai mentre stringe il proprio seno nudo tra le mani.

“Ho ripreso in mano la mia vita dopo un periodo personale non semplice, di scelte e cambiamenti“, questo è quello che afferma la giovane donna dopo aver confessato anche l’enorme serenità che, nonostante tutto, sembra aleggiare nella sua vita in questo periodo.

Successivamente si apre anche rispetto alla sua rottura con Matteo Salvini, affermando che ne è uscita da sola e con un coraggio e una forza che non sapeva di avere. L’amore tra i due è finito specialmente a causa della solitudine che la ragazza provava sebbene fossero una coppia. La Isoardi era diventata insicura e spesso si interrogava se mai avesse sbagliato qualcosa con l’uomo che amava.

Oggi invece la donna si sente più forte e pronta ad affrontare le nuove difficoltà e sfide che la vita le metterà davanti. Ritiene infatti, nonostante le decisioni prese siano state complesse e sofferte, di essere molto cresciuta e di sentirsi molto più donna, più saggia. Il gesto di posare in topless in copertina, pertantom è un simbolo di rinascita pubblica; la donna infatti ha affermato: “Oggi sono fiera e forse traspare”.

Il messaggio che la Isoardi vuole inviare però non si riduce solo a se stessa. Vuole rivolgersi a tutte le donne che non hanno una bella relazione con il proprio corpo. La donna infatti non corrisponde ai canoni delle modelle che tutti noi siamo abituati a vedere in copertina; è una stupefacente bellezza mediterranea e lei stessa si definisce una “buona forchetta”. Ha infatti dichiarato in merito: “Ogni donna dovrebbe essere orgogliosa di se stessa, anche se ha qualche chilo in più”.