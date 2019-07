Elisa Isoardi parla di Antonella Clerici e svela un aneddoto su Anna Moroni

Elisa Isoardi, conduttrice del cooking show di Rai 1 “La prova del cuoco“, è tornata a raccontare alcuni retroscena inediti della sua vita sulle pagine del settimanale di gossip “DiPiù“, ed ha inoltre parlato di Antonella Clerici – che ha condotto il celebre format culinario dedicato al cibo e alla cucina per ben 18 anni – e della celebre chef televisiva Anna Moroni.

Nonostante gli ascolti della stagione 2018-2019 de “La prova del cuoco” non siano paragonabili a quelli raggiunti in passato da Antonella Clerici, la Isoardi si ritene comunque soddisfatta per i risultati ottenuti, nonostante le continue critiche ricevute a causa degli impietosi confronti con chi l’ha preceduta.

Elisa Isoardi parla di Antonella Clerici e Anna Moroni

Mentre Antonella Clerici si prepara a stare in panchina la prossima stagione televisiva, la Isoardi è stata riconfermata alla conduzione del celebre cooking show di Rai 1, ma nonostante tutto ciò che hanno sempre detto le malelingue del gossip sul loro rapporto, le due si parlano e si sentono, in tal senso le parole della Isoardi che ha ammesso: “Di recente ho parlato con Antonella e le ho detto: ‘Forse farò come te che sei diventata mamma dopo i quarant’anni’. Per il momento, infatti, non sento il desiderio della maternità“.

Sembra che per il momento Elisa non senta di avere l’istinto materno, spegnendo così sul nascere la possibilità di diventare madre. L’ex compagna di Matteo Salvini non si è fermata a questo, infatti ha raccontato anche un aneddoto riguardante Anna Moroni che le ha fatto un regalo speciale: “Ho fatto morire il suo lievito di 200 anni!“. Sembra che la Moroni abbia regalato quindi una parte del suo lievito madre alla Isoardi quando quest’ultima si apprestava a fare il pane per la prima volta.

Un regalo fatto con il cuore, che però la Isoardi non ha saputo gestire, tanto che nel giro di poco è morto. Come le brave casalinghe e cuoche sanno, il lievito madre va curato giornalmente, ma sembra che non sia la cosa più adatta per Elisa, visto che poco tempo dopo è successo ancora. Elisa Isoardi ama molto la conduzione de “La prova del cuoco” tanto che ha ammesso di avere il desiderio di poterla condurre ancora per molti anni.