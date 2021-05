Elisa Isoardi parla de "L’isola dei famosi" e non esclude un futuro in Mediaset

Elisa Isoardi è stata una delle concorrenti de “L’isola dei famosi”, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L’ex compagna di Matteo Salvini parte con il favore dei pronostici, ma a causa di un infortunio all’occhio ha dovuto abbandonare controvoglia la trasmissione.

Nella sua intervista rilasciata al settimanale “TV Sorrisi e Canzoni“, diretto da Aldo Vitali, si dichiara molto felice per l’avventura svolta in Honduras e di non averci pensato due volte quando viene chiamata da Mediaset. Proprio sulla rete ammette di essere pronta ad ascoltare una loro eventuale offerta, siccome a oggi sta cercando un’azienda che crede nelle sue capacità.

L’intervista a Elisa Isoardi

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” la conduttrice dichiara di aver voluto partecipare a “L’isola dei famosi” per mostrare a se stessa di cosa fosse capace: “Pensavo peggio per la fame, ma comunque ho perso 10 kg. Soffrivo se gli altri parlavano di cibo e ricette: lasagne soprattutto, io amo i primi. Quando con le Amazzoni abbiamo vinto la pasta ho imparato che ha sapore anche scondita e cotta con l’acqua di mare”.

Il suo nome intanto rimbalza nei corridoi di Mediaset, siccome Barbara D’Urso non sta convincendo la rete sia per gli ascolti bassi che per alcune gaffe poco apprezzate. Durante la sua partecipazione a “L’isola dei famosi” si è mormorato che Elisa Isoardi sia volata in Honduras solamente per ambientarsi sulla rete prima di avere un programma tutto suo.

Incalzata su questo argomento la Isoardi non esclude una collaborazione lavorativa con la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi in futuro: “L’idea di chiedermi di partecipare a L’Isola dei Famosi è nata dopo una bellissima intervista che mi ha fatto Silvia Toffanin a Verissimo. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi, sarà quel che sarà, la vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro”.