Elisa Isoardi, le dichiarazioni piccanti sulla relazione con l’ex Matteo Salvini

Elisa Isoardi, durante un’intervista rilasciata a “Un giorno da pecora“, il talk show in onda su radio 1 e condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha raccontato alcuni particolari scottanti sulla fine della sua relazione con Matteo Salvini. La conduttrice de “La prova del cuoco” e l’ex Ministero dell’interno e leader della Lega, sono stati insieme diversi anni.

Tra i due i rapporti sembrerebbero essere normali, difatti la Isoardi ha raccontato che dopo il malore avuto da Salvini mentre si recava al funerale dei poliziotti uccisi a Trieste, lei gli ha inviato un messaggio per sincerarsi sulle sue condizioni di salute e che stesse bene. Nonostante ciò, la conduttrice de “La prova del cuoco” ha svelato alcuni retroscena piccanti sulla loro ormai ex relazione.

Stando a quanto dichiarato da Elisa, durante la loro relazione si è manifestata in lei la gelosia, infatti ha asserito: “Conoscevo la sua password, controllavo il suo cellulare ma lui non lo sapeva. Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare. Lui calmo, io ho spaccato tutto“. Ciò denota che Salvini non fosse del tutto limpido nei confronti di Elisa.

Infatti l’ex Ministero dell’interno oggi fa coppia fissa con Francesca Verdini e alla domanda su questa nuova relazione del suo ex compagno, Elisa ha dichiarato: “Le ho portato bene, cosa volete che vi dica…“. Insomma la Isoardi ha lasciato intendere che tra Matteo Salvini e Francesca ci fosse già del tenero mentre stavano ancora insieme.

Le dichiarazioni di Elisa Isoardi sono state forti, ha velatamente accusato il suo ex di averla tradita con la sua attuale compagna. Che cosa ne pensa Salvini di tutta questa faccenda? Il leader della Lega ha preferito non commentare, difatti nelle sue Instagram stories ha condiviso post che si riferiscono a tutt’altro non accennando minimamente al gossip che lo vede coinvolto.