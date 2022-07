Elisa Isoardi: “Le 3 Vip che mi hanno aiutato in un anno senza lavoro"

Ascolta questo articolo

Nei momenti difficili, arrivi a capire la tua identità, cosa vuoi e chi si prende davvero cura di te. Questa sono le parole di Elisa Isoardi, costretta a prendersi un anno di assenza dal lavoro. Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco, la conduttrice piemontese si è cimentata prima in Ballando con le Stelle e poi sull’Isola dei Famosi. Tuttavia, è stata fuori dal giro delle presentatrici che contano, senza programmi in televisione per oltre dodici mesi. Elisa Isoardi non avrebbe mai voluto questa pausa lavorativa. Ha imparato molto sulla sua vita e sulla sua carriera durante il periodo in cui è stata assente.

Al settimanale Di Più, l’ex Miss Cinema ha detto che “è stata una prova”. Ha poi continuato dicendo che “è stata un’esperienza per conoscere meglio se stessa. Dopo aver vissuto questo momento, ho imparato che la vita non è mai facile. Ho passato momenti difficili e ho sofferto. Sono già contenta che questa pausa mi abbia dato la possibilità di imparare molto su me stessa”. Elisa Isoardi ha scoperto che la famiglia è importante e ha molto valore.

La conduttrice aveva solo 16 anni quando lasciò la sua città natale di Caraglio in provincia di Cuneo per trasferirsi a Roma per intraprendere la carriera nello spettacolo. Lì, ha coltivato il suo sogno e ha lavorato duramente per raggiungere i suoi obiettivi. Per molti anni Elisa ha dedicato tutto il suo tempo al lavoro, trascurando i rapporti che aveva con la sua famiglia. La Isoardi ha ritrovato uno stretto legame con la madre, la zia, il fratello e tre nipoti che vivono lontano dal piccolo schermo. Questo è stato un evento significativo che ha cambiato tutto.

Elisa Isoardi ha voluto ringraziare pubblicamente le sue tre colleghe che l’hanno aiutata in questo momento difficile e doloroso: Ballando con le stelle è stata una bellissima avventura con Milly Carlucci, Mara Venier che ha voluto il ritorno in Rai, infine, grazie a Bianca Berlinguer per avermi ospitato molte volte a Cartabianca. Tre persone che hanno sempre creduto nel talento e nelle potenzialità di Elisa Isoardi le hanno dato l’opportunità di un nuovo programma.

A settembre debutterà su Rai Due un nuovo format Vorrei dirti che. Elisa Isoardi viaggerà in giro per l’Italia per intervistare persone che hanno qualcosa di importante da dire ai propri familiari. Aiuterà ciascuna di queste persone a prepararsi per l’incontro preparando insieme a loro un pranzo con piatti che hanno un significato speciale per loro. Elisa Isoardi ha spiegato che il programma riassume il suo lavoro di programmi televisivi come Linea Verde e La prova del cuoco. Il centro del format è il cuore, i sentimenti che sono al centro della storia. L’ex compagna di Matteo Salvini, è felice di riprendere la sua carriera dalla Rai, e ha trovato nell’emittente italiana una grande sfida.