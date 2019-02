Elisa Isoardi, la conduttrice svela i motivi della fine con Matteo Salvini: "Sono una testa pensante"

Elisa Isoardi, la popolare conduttrice del cooking show di Rai 1 “La Prova del cuoco”, è tornata a far parlare di sé per alcune clamorose dichiarazioni sulla sua storia d’amore con il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, fatte nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Diva e Donna”.

Una relazione finita alcuni mesi fa, quella tra Salvini e la Isoardi – nonostante alcuni giornali di gossip davano per certo che la coppia nei mesi passati fosse tornata insieme, anzi perfino non si fosse mai veramente lasciata -, e a distanza di tutto questo tempo la celebre conduttrice Rai prova a fare un bilancio di questo periodo passato da single.

Elisa Isoardi parla ancora della sua relazione con Matteo Salvini

Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono ormai un connubbio imprescindibile, cioè nel corso delle interviste fatte alla showgirl non si può non parlare anche del leader leghista, che con la conduttrice de “La Prova del Cuoco” ha vissuto una relazione bellissima, felice e duratura: “Con Matteo Salvini sono stati cinque anni bellissimi” – dice Elisa per poi continuare – “la storia d’amore più importante della mia vita. Ma ora sto bene così“.

Sembra non avere rimpianti la presentatrice, che in questo momento della sua vita è molto concentrata sulla sua attività professionale e sul programma ererditato dalla grande Antonella Clerici, ancora rimpianta da gran parte del pubblico del cooking show di Rai 1. Elisa ce la sta mettendo tutta per far crescere il suo gradimento tra il pubblico televisivo, togliendo tempo alla famiglia e alla sua vita privata.

Ma se la Isoardi e Salvini apparivano tanto felici, perché è inita la loro storia d’amore? Questa è la domanda che si sono posti in tanti a cui Elisa cerca di dare una risposta: “Non sono nata per fare la first lady” – ammette Elisa per poi aggiungere – “Non so nemmeno se ne sarei capace. Sono una testa pensante e non smetterò di esserlo“. Poi ammette che le manca la quotidianità con il suo bel Matteo, i momenti passati insieme, anche se poi alla fine non erano tante le occasioni per incontrarsi, ma quel poco bastava.