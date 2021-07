Elisa Isoardi fatta fuori da Mediaset. Le parole di Berlusconi: "Non c’è nessuna volontà di utilizzarla"

Elisa Isoardi ha fatto parte della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Secondo le indiscrezioni l’ex compagna di Matteo Salvini, che tra l’altro ha dovuto abbandonare l’isola honduregna a causa di un infortunio, le sarebbe stato promesso un programma dopo questa esperienza.

Per lei si è parlato di alcuni progetti molto importanti, tra cui un possibile ritorno su Canale 5 in prima serata di domenica per prendere il posto di Barbara D’Urso e di “Live – Non è la D’Urso”. Come annunciato in questi giorni però durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, la Isoardi non ha trovato nessun posto nei palinsesti, ove la domenica viene presa da Enrico Papi con il ritorno di “Scherzi a parte“.

Elisa Isoardi fatta fuori da Mediaset

Sembrano quindi un lontano ricordo le parole di Elisa Isoardi, in cui lodava l’azienda diretta da Pier Silvio Berlusconi: “L’idea di chiedermi di partecipare a L’Isola dei Famosi è nata dopo una bellissima intervista che mi ha fatto Silvia Toffanin a Verissimo. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore“.

Al momento però la Isoardi viene fatta fuori, un po’ a sorpresa, dai palinsesti Mediaset. Proprio Pier Silvio Berlusconi ha voluto spiegare il motivo dietro a questa decisione: “Ad oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla, nonostante sia un’ottima professionista. Ne abbiamo già tanti e non ci sono progetti specifici per la signora Elisa Isoardi”.

Ovviamente la Isoardi può essere un jolly da usare in corsa, e magari essere chiamata dalla rete per prendere il posto di un’altra conduttrice o conduttore in difficoltà. Ma ovviamente ci si aspettava molto di più da Mediaset che, almeno all’inizio dell’anno, sembrava davvero puntare sull’ex conduttrice de “La prova del cuoco”.