Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sulla loro possibile love story

Il ballerino Raimondo Todaro e l’ex conduttrice televisiva de “La Prova del Cuoco” Elisa Isoardi (ex fidanzata del politico Matteo Salvini) sono due dei protagonisti della quindicesima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci “Ballando con le Stelle“.

Raimondo è infatti l’insegnante di danza della bella Elisa, concorrente ancora in gara per ottenere la vittoria nella gara di ballo a coppia. Questa sera, sabato 21 novembre 2020, verrà infatti disputata in diretta televisiva su Rai Uno la finale del programma televisivo di Rai Uno. Tra i due la complicità, nella danza e al di fuori della pista da ballo, è risultata immediatamente evidentemente agi affezionati telespettatori del talent show.

I due giovani intervistati dal settimanale “Gente” hanno parlato del loro rapporto rispondendo a diverse domande riguardo alla speciale alchimia che si è creata stando a stretto contatto. Elisa ha infatti rivelato come tra loro due si sia instaurata una grande fiducia, in grado di cancellare alcune sue resistenze di tipo caratteriale. Queste le sue signifative parole: “I nostri balli hanno fatto sognare anche noi. C’è alchimia e c’è fiducia. Ci vogliamo bene”.

Elisa Isoardi ha inoltre confidato come sia travolta nei social newtork da molti messaggi e commenti da parte dei telespettatori che sperano che tra lei ed il ballerino possa sbocciare l’amore. L’ex fidanzata di Matteo Salvini ha così commentato: “Quasi quasi iniziamo a crederci anche noi”. Secondo il ballerino tutti sperano che tra loro nasca una storia d’amore perchè entrambi vengono da due brutte rotture (Raimondo era infatti fidanzato con la ballerina di “Amici” Francesca Tocca).

Raimondo ha invece rivelato come, solo al termine della finale di “Ballando con le Stelle”, rivelerà i sentimenti che prova nei confronti di Elisa Isoardi. I due infatti si sono promessi che fino alla fine del programma televisivo non si vedranno al di fuori degli studi di Rai Uno.