Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la foto del bacio

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Come si dice, il ballo è davvero il preliminare migliore per accrescere l'intesa e trasformarla in qualcosa di più. Lo sanno molto bene Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi e il bacio che è stato immortalato tra i due. Per ora i due non diranno assolutamente niente dal momento che si stanno dedicando alle prove della trasmissione. Se son rose fioriranno, ma le premesse sono molto buone.