Elisa Isoardi sembra aver voltato definitivamente pagina e, dopo la fine della storia con Matteo Salvini, è pronta per un nuovo inizio. Almeno così sembrerebbe, guardando le foto pubblicate dal settimanale “Diva e Donna” che la ritraggono in compagnia di un uomo.

Non solo la bella Isoardi si intrattiene con la sua nuova conoscenza, ma i due arrivano anche a scambiarsi un bacio durante una sosta in Autogrill. Infatti, la neo coppia ha trascorso un romantico fine settimana in alcune città della Toscana, tra Cortona e Firenze per poi arrivare insieme sul litorale laziale ad Anzio.

Scopriamo chi è la nuova fiamma di Elsia Isoardi

Il nome del suo accompagnatore è Alessandro Di Paolo produttore e, come si legge sulle pagine del settimanale, “con la fama di milionario-playboy“, non si sa molto di lui oltre al fatto che abbia avuto parecchie storie finite sui giornali.

La Isoardi sembrerebbe essere stata stregata dall’eleganza e dal lato romantico di Di Paolo, si vocifera che dietro al mazzo di rose rosse recapitato alla presentatrice in diretta, ci sia proprio lui! Sempre sulla rivista “Diva e Donna” spicca la foto del loro bacio, scambiato durante una sosta all’Autogrill, insieme ad altre immagini che li ritraggono a passeggiare insieme.

Non molto tempo fa la Isoardi, durante una puntata de “La Prova del Cuoco“, aveva affermato: “Ho avuto una bellissima storia d’amore, poi è finita. Ma adesso il mondo tornerà a colori anche per me, no?”, e così è stato! Ricordiamo che la storia d’amore con Salvini è finita senza rancori, infatti su Instagram la conduttrice della Rai aveva scritto un post che svelava un rapporto pacifico tra i due: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”.