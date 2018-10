Elisa Isoardi, dopo la notizia del tumore arriva la smentita della conduttrice: "Indignata nel leggere queste notizie"

Elisa Isoardi, la conduttrice del cooking show di Rai 1 “La Prova del Cuoco“, è tornata a far parlare di sé non tanto per i deludenti dati di ascolto registrati dalla sua edizione del format culinario, bensì per alcune dichiarazioni fatte nelle ultime ore circa la sua malattia e la divulgazione di notizie non veritiere in merito.

La compagna del vipremier Matteo Salvini, che già sconta televisivamente parlando il confronto con la ben più celebre ed amata Antonella Clerici – che presto ritornerà in tv con il remake di “Portobello” -, è furiosa e ha replicato duramente a chi ha divulgato – forse con troppa leggerezza – la notizia del suo tumore. Nelle ultime ore, infatti, sono state davvero tante le testate giornalistiche che hanno dato spazio al delicato argomento.

Lo sfogo di Elisa Isoardi dopo la notizia del tumore

La conduttrice de “La Prova del Cuoco” ha voluto fare delle importanti e doverose precisazioni: “Ormai sono mesi che quotidianamente mi sveglio leggendo notizie,spesso fantasiose, riguardanti il mio lavoro” – per poi precisare – “Sulla salute non si scherza!“. Un monito questo che dovrebbe essere preso più seriamente da certa stampa scandalistica.

Lo sfogo di Elisa Isoardi prosegue quindi sul noto social network di condivisione Facebook, dicendo: “Non posso altresì accettare che a distanza di anni venga stravolto il contenuto di un’intervista delicata e magistralmente scritta dal giornale DiPiù, diretto dall’ottimo direttore Sandro Mayer” – quindi la Isoardi precisa che – “che mi conferma personalmente di non aver rilanciato alcuna intervista sull’argomento in questione e che non esiste alcuna anticipazione“.

Trattare con tanta leggerezza argomenti così delicati, stravolgendone del tutto i contenuti per fare più visualizzazioni è per la Isoardi: “un’offesa alla mia dignità e alla mia riservatezza” – quindi aggiunge – “Sono profondamente delusa, perché in questo caso, si tratta di una fake news divulgata con superficialità da molte testate on-Line“. Ma allora cosa ha avuto esattamente la conduttrice? Elisa infatti tiene a chiarire la sua malattia: “La mia è stata una patologia alle corde vocali risolta nel tempo di una breve operazione. Tendo a specificarlo perché nutro profondo rispetto nei confronti di chi è costretto a lottare contro gravi malattie” – quindi l’affondo finale – “Mi ritengo indignata nel leggere determinate notizie prive di ogni fondamento“.