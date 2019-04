Elisa Isoardi, conduttrice de "La Prova del Cuoco", svela i motivi della rottura con Matteo Salvini

Elisa Isoardi, neo conduttrice del cooking show di Rai 1 “La Prova del cuoco“, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “DiPiù”, dove tra le tante cose raccontate, ha svelato anche il vero motivo che ha portato alla rottura con il Ministro dell’Interno Matteo Salvini.

La loro storia d’amore è stata oggetto per anni della curiosa morbosità del gossip nazionale, che in certi momenti ha perfino messo in dubbio la loro rottura. Ad ufficializzare la fine della loro storia d’amore è stata proprio la Isoardi, con una foto che la ritraeva a letto insieme a Matteo Salvini e a corredo dello scatto delle parole che non lasciarono più dubbi sul futuro della coppia.

I motivi della rottura

La rottura della coppia è avvenuta lo scorso novembre e a distanza di qualche mese, i due hanno già voltato pagina con altri partner. Fino ad oggi però la Isoardi non aveva mai svelato i veri motivi della rottura, cosa che inaspettatamente ha fatto nel corso della recente intervista al settimanale di gossip “DiPiù“.

Sul suo rapporto con il vice-premier, Elisa Isoardi dice: “Io sono stata cinque anni con Matteo… poi, appena è diventato ministro, l’ho lasciato“, poi ha proseguito parlando di quanto hanno inciso gli impegni lavorativi sulla loro relazione: “passavamo troppo poco tempo insieme a causa dei rispettivi impegni“. Impegni, che riguardavano non solo il lavoro, ma anche la famiglia – Salvini ha due figli – dunque rimaneva davvero molto poco tempo per la coppia.

Da qui la decisione di andare avanti da sola. Salvini oggi è legato alla 27enne ristoratrice Francesca Verdini – figlia dell’ex parlamentare Denis Verdini – mentre la Isoardi è legata all’imprenditore 38enne Alessandro Di Paolo. Sulla nuova compagna di Matteo, la Isoardi dice: “Se è felice, io sono felice per lui. È un grande leader: se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta. Io continuo a volgerli bene e a considerarlo un uomo speciale“. Sulla nuova storia con Di Paolo, la Isoardi non vuole sbilanciarsi tanto, anche se tiene a precisare che Matteo rappresenta il passato.