Elisa Isoardi, Anna Moroni attacca la conduttrice: "Quando sostituiva Antonella Clerici era più spontanea"

Anna Moroni, il celebre volto del cooking show di Rai 1 “La Prova del Cuoco”, dopo l’addio al programma che l’ha tanto resa celebre e fatta entrare nelle cucine e nelle case degli italiani, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni al vetriolo contro l’attuale conduttrice Elisa Isoardi, che come è noto da settembre ha preso il posto di Antonella Clerici.

Nonostante Elisa Isoardi ce la stia mettendo davvero tutta nella conduzione del celebre cooking show di Rai 1 “La Prova del Cuoco”, non solo i dati di ascolto non la premiano, ma piovono critiche da tutte le parti anche da chi quel programma l’ha vissuto e ne è stata in parte protagonista, come appunto Anna Moroni.

La conduzione di Elisa Isoardi non convince

Non è certo un buon periodo per Elisa Isoardi, che sembra però infischiarsene non solo delle critiche ma anche dei risultati dell’Auditel sempre più deludenti. Quando ha accettato la conduzione del cooking show che per 18 anni è stato condotto da Antonella Clerici, sapeva che la sfida sarebbe stata una cosa complessa, difficile da superare nel giro di poco.

Ma c’è chi dice però che i risultati degli ascolti non siano solo dovuti al confronto con la Clerici, quanto piuttosto per il fatto che Elisa stia pagando pegno per essere la compagna del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Anche Anna Moroni ha sparato a zero contro la conduttrice nel corso di una recente intervitsta al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

La celebre chef televisiva, nota oltre che per le sue ricette anche per la sua estrema e disarmante spontaneità, ha raccontato che il 22 ottobre tornerà in tv su Rete4 con un programma condotto insieme all’amico Davide Mengacci dal titolo “Ricette all’italiana” nel quale rivestirà il ruolo che l’ha resa famosa. Allo storico settimanale ha poi dichiarato che continua a guardare “La Prova del Cuoco” tuttavia trova che ci sia qualcosa che non la convince: “Certo, quando Elisa sostituì Antonella durante la gravidanza era più spontanea. Mi piacerebbe che ritrovasse un po’ di quella naturalezza“. Una frecciatina al vetriolo che proprio nessuno si aspettava.