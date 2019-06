Elisa Isoardi ancora single dopo la delusione con Matteo Salvini: "Ora sto bene"

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono stati legati per 5 anni e poi è arrivata la rottura, come un fulmine a ciel sereno. Nessuno si sarebbe mai aspettato una notizia del genere, ma nelle interviste rilasciate in passato la Isoardi ha dichiarato più volte di essere stata lei ad aver lasciato il leader della Lega.

La conduttrice negli ultimi giorni è tornata a parlare di Matteo Salvini in un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi“: “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle 6 del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa”.

Negli ultimi giorni Elisa Isoardi è stata fotografata in esclusiva da “Diva e Donna” insieme ad Alessandro Di Paolo. Per cercare di conquistare la conduttrice, l’imprenditore ha organizzato un fine settimana in Toscana, fra Firenze e Cortona. Tuttavia, sempre al settimanale “Oggi”, viene smentita una relazione con lui: “È un amico come molti. Io sto così bene che un uomo adesso proprio non lo voglio”.

Nel frattempo, invece, Matteo Salvini sembra avere ritrovato nuovamente l’amore tra le braccia di Francesca Verdini, figlia del politico Denis Verdini, ex membro di Alleanza Liberalpopolare-Autonomie e Forza Italia. Per il momento la loro relazione sembra che stia andando nel verso giusto e gli ultimi scatti pubblicati da “Diva e Donna” mostrano la forte sintonia dall’attuale Ministro degli Interni insieme all’intera famiglia Verdini.

Per molti però, grazie a queste dichiarazioni rilasciate al settimanale diretto da Umberto Brindani, Elisa Isoardi avrebbe lanciato un messaggio a Matteo Salvini, ovvero che, dopo sei mesi dalla separazione, l’ex modella e attuale conduttrivce televisiva starebbe pensando ancora a lui.